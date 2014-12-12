Μικρό τροχαίο ατύχημα καταγράφηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στην πόλη της Λάρισας…

Όλα έγιναν περίπου στις 12.30 μ.μ., όταν επί της οδού Βόλου διερχόμενο μηχανάκι παρέσυρε πεζό.

Στο σημείο έσπευσε η ΕΛ.ΑΣ. ενω ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε και τους δυο στο νοσοκομείο για καθαρά προληπτικούς λόγους.