Ελαφρύς τραυματισμός πεζού από μηχανάκι
Αστυνομικά | 17 Σεπ 2025, 14:28
Μικρό τροχαίο ατύχημα καταγράφηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στην πόλη της Λάρισας…
Όλα έγιναν περίπου στις 12.30 μ.μ., όταν επί της οδού Βόλου διερχόμενο μηχανάκι παρέσυρε πεζό.
Στο σημείο έσπευσε η ΕΛ.ΑΣ. ενω ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε και τους δυο στο νοσοκομείο για καθαρά προληπτικούς λόγους.
Tο kosmoslarissa.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.