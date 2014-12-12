Μέτωπο κατά της νοθείας των καυσίμων στη Θεσσαλία ετοιμάζει η Περιφέρεια Θεσσαλίας και ήδη προχωράει στην προμήθεια κατάλληλου εξοπλισμού για να μπορεί να ελέγχει βυριοφόρα καυσίμων αλλά και δεξαμενές υγραερίου σε πρατήρια καυσίμων.

Μεταξύ των προμηθειών περιλαμβάνεται και ένα όχημα τύπου VAN, μήκους 6 μέτρων, προκειμένου να εγκατασταθεί σε αυτό λιτρόμετρο 500 lt για ελέγχους βυτιοφόρων οχημάτων πετρελαίου θέρμανσης και υγραεριόμετρο για ελέγχους υγραερίου (LPG) σε πρατήρια λιανικής πώλησης υγρών καυσίμων.

Σκοπός του εγχειρήματος είναι οι αποτελεσματικότεροι έλεγχοι για την προστασία του καταναλωτή και η αποτροπή φαινομένων καταδολίευσης των μετρικών οργάνων, όπως είναι οι αντλίες παροχής πετρελαίου θέρμανσης των βυτιοφόρων και υγραερίου για την πλήρωση οχημάτων.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr