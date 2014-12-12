Εκδηλώσεις για τον εορτασμό της απελευθέρωσης της Λάρισας από τον Τουρκικό Ζυγό (1881), με τίτλο «Ελευθέρια 2025» οργανώνει ο Δήμος Λαρισαίων.



Αναλυτικά το πρόγραμμα έχει ως εξής:

Κυριακή 31 Αυγούστου: 10:00 π.μ. Άφιξη επισήμων στον Ιερό Ναό Αναλήψεως του Σωτήρος (συνοικία Αβέρωφ).10:30 π.μ. Έναρξη επίσημης δοξολογίας από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμο και εκφώνηση πανηγυρικού της ημέρας από τον αντιδήμαρχο Λαρισαίων κ. Κωνσταντίνο Καλαμπαλίκη. Επιμνημόσυνη δέηση στον χώρο της επιτύμβιας πλάκας. Κατάθεση στεφάνων. Ενός λεπτού σιγή και ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου από τη Φιλαρμονική του Δήμου Λαρισαίων.

Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου: 6:00 μ.μ. Φιλικός αγώνας ποδοσφαίρου στο γήπεδο Νέας Πολιτείας (δίπλα από το κολυμβητήριο), παλαίμαχοι-νέοι από την ομάδα «Ομόνοια».



Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου: 9:00 μ.μ. Μουσικό-χορευτικές εκδηλώσεις με παραδοσιακούς χορούς στην πλατεία Ελευθερίας (συνοικία Πυροβολικά).

Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου: 11:00 π.μ. Ποδηλατοδρομία με αφετηρία το 22ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας (οδός Καλλισθένους – συνοικία Πυροβολικών).