Ελευθέριο: Εκδήλωση στη μνήμη 43 πεσόντων
Κιλελέρ | 27 Σεπ 2025, 11:29
Ο Δήμος Κιλελέρ και το Τοπικό Συμβούλιο Ελευθερίου διοργανώνουν εκδήλωση στη μνήμη των 43 κατοίκων που φονεύθηκαν από τα Ναζιστικά Γερμανικά Στρατεύματα Κατοχής την 24/09/1943.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 10:30 π.μ. στο χώρο του μνημείου της πλατείας της Τοπικής Κοινότητας Ελευθερίου.
