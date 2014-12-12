Σχεδόν μια χειρουργική επέμβαση την ημέρα πραγματοποιεί η Παιδοχειρουργική Κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας. Μάλιστα γίνονται και επεμβάσεις σε παιδιά κάτω των τριών ετών που μέχρι τώρα στέλνονταν στην Αθήνα ή την Θεσσαλονίκη.

Το δελτίο Τύπου του νοσοκομείου αναφέρει τα εξής:

"Με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνουμε ότι, κατά τις πρώτες δέκα (10) ημέρες λειτουργίας της Παιδοχειρουργικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία οκτώ (8) χειρουργικές επεμβάσεις.

Ιδιαιτέρως, θα πρέπει να αναφερθεί ότι σήμερα χειρουργήθηκε με επιτυχία νεογνό ηλικίας δύο (2) ημερών, που έπασχε από ατρησία λεπτού εντέρου.

Αξίζει να επισημανθεί ότι, μέχρι τη μεταφορά της Παιδοχειρουργικής Κλινικής στο ΠΓΝ Λάρισας, τέτοιου είδους περιστατικά ηλικίας κάτω των τριών (3) ετών – διακομίζονταν σε νοσοκομεία είτε της Θεσσαλίας, είτε της Αθήνας".

