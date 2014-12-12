Το Δημοτικό Συμβούλιο Τεμπών, στη χθεσινοβραδινή του συνεδρίαση, συζήτησε εκτός ημερήσιας διάταξης το θέμα του επικείμενου κλεισίματος του ταχυδρομείου και ενέκρινε ομόφωνα ψήφισμα διαμαρτυρίας, καθώς και συμμετοχή στη σημερινή κινητοποίηση που πραγματοποιείται στην Κεντρική Διοίκηση των ΕΛΤΑ στη Λάρισα, στις 11 π.μ.

Η πρόταση για την έκδοση ψηφίσματος κατατέθηκε από τη δημοτική αρχή και, μετά από διαλογική συζήτηση και ενσωμάτωση προτάσεων δημοτικών συμβούλων, εγκρίθηκε ομόφωνα από το σώμα. Το ψήφισμα εκφράζει την καθολική αντίθεση του Δήμου Τεμπών στο κλείσιμο του ταχυδρομείου, καθώς και τη στήριξη σε κάθε ενέργεια που αποτρέπει την περαιτέρω υποβάθμιση των υπηρεσιών στον τόπο.

Με μία φωνή, το Δημοτικό Συμβούλιο Τεμπών δηλώνει:

«Δεν θα επιτρέψουμε το κλείσιμο του ταχυδρομείου. Δεν θα δεχτούμε άλλη υποβάθμιση του τόπου μας. Διεκδικούμε σύγχρονες, δημόσιες και προσβάσιμες υπηρεσίες για όλους.»

Παράλληλα, καλεί τους δημότες, τους φορείς και κάθε κοινωνικό σύνολο της περιοχής να συμμετάσχουν μαζικά στη σημερινή διαμαρτυρία στη Λάρισα.