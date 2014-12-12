Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025 στην αίθουσα της τοπικής κοινότητας Ομολίου η ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «Εμβολιασμός και Τρίτη Ηλικία», η οποία απευθυνόταν σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη. Συντονίστρια της εκδήλωσης ήταν η κοινωνική λειτουργός του «Βοήθεια στο Σπίτι» Δ.Ε. Ευρυμενών κ. Αγαθή Αποστολοπούλου.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους η πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Ομολίουκ. Ελένη Παλάκα και ο αναπληρωτής προϊστάμενος της διεύθυνσης κοινωνικής πρόνοιας, παιδείας, πολιτισμού, αθλητισμού και εξυπηρέτησης του πολίτη κ. Μιλτιάδης Ζιάκας, ο οποίος απηύθυνε και χαιρετισμό.

Ομιλήτριες της εκδήλωσης ήταν η κ. Γιαννούλα Ιωάννα και η κ. Καρατόλιου Μαριάνθη, επισκέπτριες υγείας του κέντρου Υγείας Γόννων, οι οποίες με απλό και κατανοητό τρόπο αλλά και με τη γνώση και την εμπειρία τους ανέδειξαν τη σημασία του εμβολιασμού στην πρόληψη σοβαρών ασθενειών, όπου το ανοσοποιητικό σύστημα είναι πιο ευάλωτο.

Στην εκδήλωση δόθηκε έμφαση:

Στην αξία του εμβολιασμού ως μέτρο προστασίας και πρόληψης.

Στην ανάγκη της σωστής ενημέρωσης για τα διαθέσιμα εμβόλια όπως είναι της γρίπης, του τετάνου, του πνευμονιόκοκκου, του έρπητα ζωστήρα, του covid-19 καιτο νέο εμβόλιο που είναι για την προστασία του αναπνευστικού συγκυτιακού ιού (RSV).

Στον ρόλο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και των επαγγελματιών υγείας στην καθοδήγηση των ηλικιωμένων.

Στον Εθνικό Διατροφικό οδηγό για άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω.

Η συμμετοχή των κατοίκων ήταν ιδιαίτερα θερμή, γεγονός που αποδεικνύει το ενδιαφέρον της τοπικής κοινωνίας για θέματα που αφορούν την υγεία και την πρόληψη.

Στο τέλος της εκδήλωσης διανεμήθηκε ενημερωτικό υλικό.

Ο Δήμος Αγιάς και το «Βοήθεια στο Σπίτι» της Δ.Ε. Ευρυμενών ευχαριστούν τις ομιλήτριες για την επιστημονική τους συνεισφορά, καθώς και όλους όσοι παρευρέθηκαν, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεργασίας και της σωστής πληροφόρησης για την προαγωγή της δημόσιας υγείας.

Eπισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη δράση θα συνεχιστεί με ενημέρωση των πολιτών σε όλη την επικράτεια της Δ.Ε Ευρυμενών σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν από την αρμόδια υπηρεσία.