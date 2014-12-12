Το Παράρτημα Λάρισας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας (ΕΜΕ) πραγματοποιεί και φέτος μαθήματα προετοιμασίας για τον μαθηματικό διαγωνισμό «ΘΑΛΗΣ» της ΕΜΕ, ο οποίος θα διεξαχθεί την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου εντός των σχολικών μονάδων.

Οι εγγραφές των μαθητών που θα παρακολουθήσουν τα μαθήματα ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο καθώς μέσα σε λίγες μέρες έφτασαν τις περίπου 200.

Τα μαθήματα προετοιμασίας θα διεξαχθούν στο 4ο Γενικό Λύκειο Λάρισας τα Σάββατα 18 και 25 Οκτωβρίου, καθώς και 1 Νοεμβρίου, από 15:00 έως 18:00, και απευθύνονται σε μαθητές Β’ και Γ’ Γυμνασίου και μαθητές όλων των τάξεων του Λυκείου.

Παρακαλούνται οι μαθητές να βρίσκονται στο χώρο του σχολείου το αργότερο έως τις 3, προκειμένου να γίνει η ομαλή διανομή στα τμήματα και να ξεκινήσουν τα μαθήματα σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Η Διοίκηση του Παραρτήματος Λάρισας της ΕΜΕ "ευχαριστεί θερμά τον Διευθυντή του 4ου ΓΕΛ Λάρισας κ. Πέτρο Δημοβέλη για τη φιλοξενία και τη συνεχή στήριξή του στη διοργάνωση των μαθημάτων, καθώς και το Βιβλιοπωλείο Καλτσάς για την ευγενική του χορηγία στην εκτύπωση του διδακτικού υλικού.

Παράλληλα, εκφράζουμε τις θερμές μας ευχαριστίες προς τους συναδέλφους μαθηματικούς: Παύλο Ανδρεάδη, Αχιλλέα Βαλώζο, Παναγιώτη Βογιατζή, Θανάση Θανασέλο, Νάντια Θέου, Κωνσταντίνο Καραμπάτσα, Νίκο Κουτσιούλη, Χρυσάνθη Λυμτσιούλη, Σταυρούλα Μπακαρού, Γαλάτεια Μπαλαντέ, Εμμανουέλα Ουσταμπασίδου, Άγγελο Παπαϊωάννου, Κατερίνα Παρλάτζα, Βανέσσα Πατσιούρα, Μαρία Πρακατέ, Βασίλη Σδράκα, Ελισάβετ Στεργίου, Αχιλλεύς Συνεφακόπουλο, Γιώργο Ταφέκη, Σωτήριο Τερζόπουλο, Βασιλική Τουρναβίτη και Γιώργο Χρηστίδη οι οποίοι με καθαρά εθελοντική διάθεση και πάντα αφιλοκερδώς στηρίζουν τις δράσεις της ΕΜΕ".