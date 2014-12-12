ΕΜΕ: 94 Λαρισαίοι μαθητές προκρίνονται στον διαγωνισμό "Ευκλείδης" (Ονόματα)
Λάρισα | 29 Δεκ 2023, 11:47
Η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία ανακοίνωσε τα ονόματα των επιτυχόντων στον διαγωνισμό «Θαλής» που διεξήχθη στις 4/11/23.
Οι επιτυχόντες μαθητές προκρίνονται στο επόμενο στάδιο που είναι ο διαγωνισμός «Ευκλείδης», ο οποίος θα διεξαχθεί στις 20/01/24 σε εξεταστικό κέντρο που θα ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες από την Ε.Μ.Ε.
Η διοίκηση της Ε.Μ.Ε. Λάρισας συγχαίρει θερμά τους 94 μαθητές και ευχαριστεί τους ίδιους και τις οικογένειές τους για την εμπιστοσύνη με την οποία περιβάλουν όλους τους μαθηματικούς διαγωνισμούς.
Επίσης, ευχαριστεί ιδιαίτερα το Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μαθηματικό κ. Νίκο Ζέρβα και τα στελέχη της ΔΔΕ, τους οικοδεσπότες διευθυντές των σχολείων του σχολικού συγκροτήματος (15ο Γυμνάσιο - 14ο Λύκειο) που φιλοξένησαν το διαγωνισμό κ.κ. Μ. Ζάχο και Θ. Παππά, τους διευθυντές και τους μαθηματικούς των δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων της περιφερειακής ενότητας, καθώς και όλους τους μαθηματικούς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα που υποστηρίζουν με κάθε τρόπο κάθε χρόνο τους διαγωνισμούς του ιστορικού επιστημονικού σωματείου.
Η λίστα των προκριθέντων μαθητών του νομού Λάρισας είναι η εξής:
1.Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΕΚΠ/ΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
2.Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΔΑΜΟΣ ΚΟΣΜΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΥΡΓΕΤΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ
3.Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΘΑ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
4.Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
5.Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΡΣΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
6.Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΑΡΣΑΜΞ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
7.Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
8.Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΛΗΣΣΑΡΗ ΝΕΦΕΛΗ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
9.Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΚΠ/ΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
10.Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΓΚΑΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΚΠ/ΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
11.Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΓΟΥΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΕΚΠ/ΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
12.Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΓΟΥΜΑΤΙΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 15ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
13.Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΓΟΥΜΑΤΙΑΝΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 15ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
14.Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΕΡΒΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
15.Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΕΡΜΕΝΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ
16.Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΟΚΟΥ ΖΩΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ
17.Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΖΑΡΜΑΚΟΥΠΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
18.Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
19.Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
20.Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΚΑΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΚΠ/ΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
21.Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΕΙΡΗΝΗ 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
22.Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΜΑΡΙΑ 15ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
23.Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΜΠΙΣΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΚΠ/ΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
24.Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΠΕΤΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΕΚΠ/ΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
25.Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΡΑΒΑΚΑ ΕΥΘΥΜΙΑ ΜΑΡΚΕΛΑ ΕΚΠ/ΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
26.Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
27.Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΚΠ/ΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
28.Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΤΣΙΚΑΒΕΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
29.Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΥΡΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 15ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
30.Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΕΚΠ/ΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
31.Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΕΒΕΝΤΗ ΕΥΔΟΞΙΑ ΕΚΠ/ΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
32.Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΙΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΕΚΠ/ΡΙΑ Μ.Ν. ΡΑΠΤΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ
33.Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΛΛΙΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΕΚΠ/ΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
34.Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΝΔΥΛΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΕΚΠ/ΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
35.Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΝΙΚΑΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΚΠ/ΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
36.Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΗΤΡΟΥΛΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
37.Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
38.Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΙΧΟΥ ΟΛΓΑ ΕΚΠ/ΡΙΑ Μ.Ν. ΡΑΠΤΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ
39.Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΠΑΤΖΑΛΕΞΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
40.Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΠΟΛΕΤΗ ΑΡΕΤΗ 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
41.Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΠΟΥΜΠΑ ΘΩΜΑΗ 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
42.Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΤΟΝΤΑΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
43.Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΖΑΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΚΠ/ΡΙΑ Μ.Ν. ΡΑΠΤΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ
44.Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΗΣ 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
45.Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΚΠ/ΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
46.Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΕΪΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
47.Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΟΥΛΤΣΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
48.Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΡΟΥΠΑΚΙΑ ΕΛΠΙΔΑ ΕΚΠ/ΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
49.Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΑΚΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΚΠ/ΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
50.Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΟΥΡΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
51.Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΕΚΠ/ΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
52.Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
53.Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
54.Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΖΑΧΡΗΣΤΑ ΦΑΝΗ ΕΚΠ/ΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
55.Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΖΕΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΚΠ/ΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
56.Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
57.Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΣΙΛΦΟΓΛΟΥ ΣΥΛΒΗΣ 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
58.Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΣΙΛΦΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
59.Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΣΙΧΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΡΑΦΑΗΛΙΑ 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
60.Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΚΠ/ΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
61.Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΚΠ/ΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
62.Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΧΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ; ΗΛΙΑΣ ΕΚΠ/ΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
63.Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΜΠΕΛΑΡΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
64.Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
65.Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΟΥΖΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΚΠ/ΡΙΑ Μ.Ν. ΡΑΠΤΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ
66.Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
67.Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΑΜΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
68.Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΤΑΝΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΕΚΠ/ΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
69.Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΤΑΦΟΠΟΥΛΟΥΘ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
70.Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΤΑΖΗ ΜΥΡΤΩ 15ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
71.Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΕΤΣΕΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
72.Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΕΚΠ/ΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
73.Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 15ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
74.Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΖΑΜΠΥΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΡΑΦΑΗΛ ΕΚΠ/ΡΙΑ Μ.Ν. ΡΑΠΤΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ
75.Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑ ΜΑΡΙΝΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
76.Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΟΥΖΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚΠ/ΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
77.Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΡΑΣΑΚΗΣ ΖΗΣΗΣ 5ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
78.Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΟΥΣΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΚΠ/ΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
79.Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΡΒΕΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 4ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
80.Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΗΜΗΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
81.Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΙΑΠΠΗΣ ΒΑΪΟΣ 5ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
82.Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΖΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΚΠ/ΡΙΑ Μ.Ν. ΡΑΠΤΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ
83.Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΚΠ/ΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
84.Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΡΟΥΠΑΚΙΑ ΕΥΤΥΧΙΑ ΕΚΠ/ΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
85.Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
86.Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟΤΣΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΚΠ/ΡΙΑ Μ.Ν. ΡΑΠΤΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ
87.Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΙΟΛΟΥ ΠΑΥΛΙΝΑ ΜΑΡΙΑ ΕΚΠ/ΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
88.Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΟΤΣΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
89.Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΚΠ/ΡΙΑ Μ.Ν. ΡΑΠΤΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ
90.Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΕΛΑ 3ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
91.Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΕΡΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 4ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
92.Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΚΠ/ΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
93.Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΙΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΚΠ/ΡΙΑ Μ.Ν. ΡΑΠΤΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ
94.Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΟΛΟΒΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ