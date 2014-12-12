Παραδόθηκε τελικά και κρατείται ένας, πρώην αστυνομικός, ο οποίος απειλούσε να πεθάνει πέφτοντας από τους βράχους των Μετεώρων.

Τον 54χρονο άνδρα συνέλαβαν το μεσημέρι του Σαββάτου αστυνομικοί στα Τρίκαλα, σε εκτέλεση εντάλματος σύλληψης που σχετίζεται με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα καθώς εις βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφίες σε βαθμό κακουργήματος.

Η κινητοποίηση των αστυνομικών δυνάμεων ξεκίνησε μετά από τηλεφώνημα φίλου του 54χρονου προς τις αρχές, ο οποίος εξέφρασε ανησυχία για την ψυχική του κατάσταση και ενημέρωσε ότι βρισκόταν στην περιοχή της Καλαμπάκας με πρόθεση να προβεί σε αυτοκτονία.

Άμεσα, οι αστυνομικοί ξεκίνησαν αναζητήσεις, ενώ παράλληλα υπήρξε επικοινωνία με τον δικηγόρο του και μέλη της οικογένειάς του. Ύστερα από τηλεφωνική κινητοποίηση των δικών του ανθρώπων, ο άνδρας παραδόθηκε και οδηγήθηκε στην Αστυνομική Διεύθυνση Τρικάλων, όπου και κρατείται. Την Δευτέρα θα οδηγηθεί στην εισαγγελία Τρικάλων για τις κατηγορίες που τον βαρύνουν. Για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει προφυλακιστεί και η σύζυγός του.

trikalaenimerosi.gr