Με Εργαστήρια Εικαστικών και Χειροτεχνίας, Θέατρο Σκιών αλλά και Dj set ξεκινούν από σήμερα οι παράλληλες εκδηλώσεις που έχει προγραμματίσει ο Δήμος Λαρισαίων και που “συντροφεύουν” τη φετινή Εμποροπανήγυρη, στη Σκεπαστή Αγορά της Νεάπολης.

Για πρώτη φορά φέτος, στη θέση του λούνα παρκ, έχει δημιουργηθεί ένας πολυχώρος δραστηριοτήτων για τα παιδιά, καθώς στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι να “τρέχει”, παράλληλα με την εμποροπανήγυρη, ένα σύνολο εκδηλώσεων και δημιουργικών δράσεων, ώστε να αναδεικνύεται και μια διαφορετική πλευρά ενός από τους μεγαλύτερους και μακροβιότερους θεσμούς σε όλη τη χώρα.

Να σημειωθεί ότι μικροί και μεγαλύτεροι έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν μια εβδομάδα γεμάτη μουσική, πλήθος αθλητικών και πολιτιστικών δράσεων, θεατρική παράσταση, παραστάσεις θεάτρου σκιών και πολλά άλλα δρώμενα.

Χθες, πρώτη μέρα λειτουργίας της Εμποροπανήγυρης Λάρισας, χιλιάδες κόσμου έδωσαν το «παρών» τόσο για αγορές και φαγητό, όσο και για να απολαύσουν τη μεγάλη συναυλία του Πάνου Κιάμου.

Αναλυτικά το πρόγραμμα παράλληλων εκδηλώσεων

Όλες τις ημέρες

Εργαστήρια Εικαστικών και Χειροτεχνίας (18.00 – 20.00)

Σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο σημείο που γινόταν το λούνα-παρκ θα πραγματοποιούνται εργαστήρια εικαστικών και χειροτεχνίας από τους καθηγητές των Λεσχών Πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίων.

Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου

Ο Καραγκιόζης πάει παζάρι. Μία διπλή παράσταση, με άφθονο γέλιο.

Ώρα έναρξης για την 1η παράσταση 19:15

Ώρα έναρξης για τη 2η παράσταση 20:30

Dj set από τον Σύλλογο Δισκοθετών Λάρισας

Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025

3on3 schools basket: Ελάτε να εξασκηθούμε στο basket και να φτάσουμε ψηλά, όπως η Εθνική μας ομάδα! Σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, για όλους τους μαθητές

Ώρα: 09:00-13:00

3on3 schools basket για όλες τις ηλικίες

Ώρα: 15:00-20:00

Ο Καραγκιόζης πάει παζάρι. Μία διπλή παράσταση για μικρά, αλλά και μεγάλα παιδιά

Ώρα έναρξης για την 1η παράσταση 19:15

Ώρα έναρξης για τη 2η παράσταση 20:30

Dj set από το Σύλλογο Δισκοθετών Λάρισας

Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025

3 on 3 schools basket : Σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, για όλους τους μαθητές

: Σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, για όλους τους μαθητές Ώρα: 09:00-13:00

Skateboard- Αθλητές skateboard, ανάμεσά τους και μέλη της Εθνικής ομάδας κάνουν επίδειξη σε πίστα με εμπόδια

Ώρα: 18:00-22:00

3on3 schools basket για όλες τις ηλικίες

Ώρα: 15:00-20:00

Dj set από το Σύλλογο Δισκοθετών Λάρισας

Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025

Skateboard: Αθλητές skateboard, ανάμεσά τους και μέλη της Εθνικής ομάδας κάνουν επίδειξη σε πίστα με εμπόδια

Ώρα: 18:00-22:00

Θεσσαλικό Θέατρο: “Εκκλησιάζουσες” του Αριστοφάνη από το θεατρικό Εργαστήρι Εφήβων.

Έφηβοι γεμάτοι ενέργεια και αγάπη για δημιουργία ανεβαίνουν στη σκηνή και μας χαρίζουν μια παράσταση με γέλιο, συγκίνηση και έμπνευση.

Σκηνοθεσία-Διδασκαλία: Στεφανία Μακρή.

Παίζουν αλφαβητικά: Έρρικα Αλμπάλα, Έρρικα Kαναβούρα-Χατζηπλαστή, Αναστασία Κοτσίρα, Ίων Κυπαρλής, Κρυσταλλία Λιουδάκη, Δέσποινα Νούλα, Ιωάννα Νούλα, Σίλια Πάντσιου, Άννα-Μαρία Παπαδημητρίου, Ραφ Ραφτοπούλου, Γαβριηλία Σαρρούδη, Μαρία Τσιντζιλώνη, Χριστίνα Τσαντέ, Μαρίνα Τριανταφύλλου

Ώρα έναρξης: 18:30

Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025

Skateboard- Αθλητές skateboard, ανάμεσά τους και μέλη της Εθνικής ομάδας κάνουν επίδειξη σε πίστα με εμπόδια

Ώρα:18:00-22:00

Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

Ο Καραγκιόζης πάει παζάρι. Μία διπλή παράσταση με τον αγαπημένο μας Καραγκιόζη!

Ώρα έναρξης για την 1η παράσταση: 19:15

Ώρα έναρξης για τη 2η παράσταση: 20:30

Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025

Παραδοσιακό-λαϊκό γλέντι με τους αγαπημένους «Ντουμαλάνι»