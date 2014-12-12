Ξεκινούν τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου οι εγγραφές των μαθητών στο Ελεύθερο Εργαστήρι Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Δημοτικής Πινακοθήκης Λάρισας-Μουσείου Γ.Ι. Κατσίγρα.

Οι αναλυτικές ημερομηνίες των εγγραφών καθώς και άλλες χρήσιμες πληροφορίες βρίσκονται αναρτημένες στο site της Πινακοθήκης www.Katsigrasmuseum.gr και στα πεδία Δράσεις-Νέα και Ελεύθερο Εργαστήρι.

Οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά . Νέες οδηγίες χρήσης της εφαρμογής υποβολής των αιτήσεων καθώς και το ωράριο που θα είναι διαθέσιμη η εφαρμογή (7:00-19:00) υπάρχουν αναρτημένες επίσης στο πεδίο Ελεύθερο Εργαστήρι.

Το Ελεύθερο Εργαστήρι για περισσότερα από τριάντα εννέα χρόνια αποτελεί πυρήνα εικαστικής μόρφωσης και αισθητικής καλλιέργειας για την πόλη μας και συμβάλλει αναμφισβήτητα στην πολιτιστική της αναβάθμιση. Αντιλαμβανόμενο την τέχνη ως έναν πολύ ουσιαστικό παράγοντα της παιδείας παρέχει τόσο στο παιδί όσο και στον ενήλικα ένα πεδίο γόνιμης δημιουργικής έκφρασης.

Οι εξειδικευμένοι δάσκαλοι του, απόφοιτοι των Σχολών Καλών Τεχνών, ακολουθούν συγκεκριμένο Πρόγραμμα Σπουδών με συγκεκριμένους κύκλους μαθημάτων για κάθε έτος φοίτησης στο Εργαστήρι. Ωστόσο, με τη σωστή καθοδήγησή τους οι κανόνες της Τέχνης δεν περιορίζουν αλλά απελευθερώνουν, επιτρέπουν στον μαθητή να αναδείξει όλα εκείνα τα στοιχεία που τον κάνουν μοναδικό και ιδιαίτερο, που τον καθιστούν εικαστικά ανεπανάληπτο.

Λειτουργούν τμήματα:

Ζωγραφικής : για παιδιά με έμφαση στην δημιουργική έκφραση και την αισθητική καλλιέργεια και για εφήβους και ενήλικες με προτεραιότητα στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων μέσω του εθισμού και της άσκησης στην παρατήρηση, την έρευνα, τον πειραματισμό.

Κεραμικής : για παιδιά με στόχο την κατανόηση του όγκου και της πλαστικής ιδιότητας της ύλης και για ενήλικες με στόχο την απόκτηση γνώσεων και εμπειριών σε θεωρητικό και τεχνικό επίπεδο.

Χαρακτικής : για ενήλικες με έμφαση στις βασικές τεχνικές της χαρακτικής τέχνης, υψιτυπία – βαθυτυπία, σε σύγχρονα αλλά και σε παραδοσιακά υλικά, όπως το λινόλεουμ, το ξύλο κλπ.

Τηλέφωνο πληροφοριών: 2410 670496 (9:00-14:00)