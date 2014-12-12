Η Δημοτική Αρχή στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής, ανακοινώνει την έναρξη του Κοινωνικού φροντιστηρίου από τον Σεπτέμβριο του 2025, με στόχο την ενίσχυση των μαθητών που έχουν ανάγκη πρόσθετης διδακτικής στήριξης, χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τις οικογένειες τους.

Το Κοινωνικό φροντιστήριο θα προσφέρει μαθήματα για μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου, με σκοπό τη συμπληρωματική εκπαιδευτική υποστήριξη και την ισότιμη πρόσβαση στη γνώση.

Για το Δημοτικό, τα μαθήματα περιλαμβάνουν:

• Γλώσσα

• Μαθηματικά

Για το Γυμνάσιο θα λειτουργήσουν τμήματα:

• Αρχαία Ελληνικά

• Αρχαία Ελληνικά από μετάφραση

• Νεοελληνική Γλώσσα και Έκθεση

• Ιστορία

• Μαθηματικά

• Φυσική (Εργαστήριο)

• Χημεία

• Βιολογία

• Πληροφορική

Αντίστοιχα, προβλέπεται η δημιουργία τμημάτων και για μαθητές Λυκείου, ανάλογα με τις αιτήσεις συμμετοχής.

Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται απογευματινές ώρες στο 1ο Γυμνάσιο Τυρναβου, και αν υπάρξει συμμετοχή και στον Αμπελώνα, θα πραγματοποιούνται στο Γενικό Λύκειο Αμπελώνα.

Οι εθελοντές εκπαιδευτικοί, τους οποίους ευχαριστούμε θερμά για τη συμβολή τους, είναι οι εξής:

• Πανταζής Πολύμερος, Δάσκαλος

• Μπάρπας Ανδρόνικος, Δάσκαλος

• Ζαρώνα Δάφνη, Φιλόλογος

• Νταλαγιάννη Σόνια, Φιλόλογος

• Φούντας Κώστας, Φιλόλογος

• Γκατζώρα Ισμήνη, Φυσικός

• Κολοκοτρώνη Ζωή, Χημικός

• Μπουντουλούλης Βαγγέλης, Μηχανολόγος

• Αγραφιώτη Ελένη, Μαθηματικός

• Μπάρπας Αλ/νδρος, Μαθηματικός

• Φελέρη Θεοδώρα, Αγγλική Φιλολογία

• Παπάζογλου Θανάσης, Πληροφορική

• Λαϊνας Θάνος, Πληροφορική

• Βίδρας Γιάννης, Πληροφορική

Η έναρξη του Κοινωνικού Φροντιστηρίου εντάσσεται στη συνολική μας προσπάθεια για στήριξη και προώθηση της εκπαιδευτικής ισότητας και ενίσχυση των μορφωτικών ευκαιριών για όλους τους μαθητές του Δήμου.

Οι εγγραφές ξεκινούν τη Δευτερά 11/8/2025

Για δηλώσεις συμμετοχής ή ερωτήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το κέντρο κοινότητας στο 2492350323 και ώρες 8.30-14.00 .