Την Πέμπτη 23/10/2025 ξεκίνησαν μαθήματα εκπαίδευσης ενηλίκων, για την απόκτηση απολυτηρίου Δημοτικού, στο Παράρτημα Ρομά του Δήμου Τυρνάβου.

Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται δύο φορές την εβδομάδα -Τετάρτη και Πέμπτη κατά τις μεσημεριανές ώρες - από την Παιδαγωγό Μπαλή Ιωάννα και με την πολύτιμη συμβολή του Εκπαιδευτικού κ. Σωτήρη Μπλάνα. Να σημειωθεί ότι για τα μαθήματα έχουν δηλώσει συμμετοχή 13 άτομα.

Η έναρξη των συγκεκριμένων μαθημάτων είναι μια σημαντική προσπάθεια στήριξης και προώθησης της εκπαίδευσης ενηλίκων και βασικό εγχείρημα βελτίωσης του μορφωτικού επιπέδου των Ρομά.

Για δηλώσεις συμμετοχής ή ερωτήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Κέντρο Κοινότητας, Παράρτημα Ρομά, στο 2492022609 και ώρες: 08.30 – 14:00.

Το Κέντρο Κοινότητας και το Παράρτημα Ρομά του Δήμου Τυρνάβου εντάσσονται στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027» και συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο + (ΕΚΤ+).