Η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Κιλελέρ ανακοινώνει ότι οι αιτήσεις εγγραφών των παιδιών στους Παιδικούς Σταθμούς Νίκαιας και Πλατυκάμπου του Δήμου Κιλελέρ θα γίνουν όλες δεκτές.

Οι γονείς είτε έχουν πάρει voucher είτε όχι ,θα πάνε κανονικά τα παιδιά τους τη 1 Σεπτέμβρη στο Παιδικό σταθμό όπου έχουν καταθέσει την αίτηση εγγραφής του παιδιού τους.

Μερικές χρήσιμες πληροφορίες για την έναρξη της σχολικής χρονιάς:

Από τη Δευτέρα 1-9-2025 έως Παρασκευή 5-9-2025 τα παιδιά θα παρακολουθούν πρόγραμμα προσαρμογής για δύο ώρες 9.00-11.00π.μ.

Από Δευτέρα 8-9-2025, για τα περυσινά παιδιά ,θα ισχύσει κανονικό ωράριο εφόσον το επιθυμούν οι γονείς. Οι νέες εγγραφές θα τηρήσουν πιο διευρυμένο ωράριο από εκείνο της πρώτης εβδομάδας ,ανάλογα με τις ανάγκες των γονέων αλλά και τη προσαρμοστικότητα του κάθε παιδιού.

Στους Παιδικούς σταθμούς του Δήμου παρέχεται πλήρης σίτιση των παιδιών, με πρωινό, δεκατιανό και μεσημεριανό. Οι γονείς θα πρέπει ν΄ ενημερώσουν το σχολείο για τυχόν αλλεργίες των παιδιών τους.

Τα παιδιά θα φέρουν μαζί τους μια τσάντα με ένα παγουρίνο .

Στην είσοδο του Παιδικού Σταθμού θα τα υποδέχονται οι παιδαγωγοί. Οι γονείς θ΄ αποχωρούν και θα επιστρέφουν την ώρα που πρέπει να τα παραλάβουν.

Οι γονείς θα πρέπει ν΄ οπλιστούν με υπομονή γιατί κάθε ξεκίνημα είναι δύσκολο πόσο μάλλον όταν πρόκειται για παιδιά 2,5 ετών που ίσως αποχωρίζονται για πρώτη φορά τους γονείς τους.

Όποιο άλλο πρόβλημα θα υπάρξει θα λύνεται άμεσα με τις παιδαγωγούς των Παιδικών Σταθμών.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση οι γονείς μπορούν ν΄ απευθύνονται στο τηλέφωνο 2410922111 κ. Πάσχου Γεωργία τις εργάσιμες ώρες 8.30π.μ. έως 13.30 μ.μ.