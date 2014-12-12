Έναρξη χορευτικών μαθημάτων στον Πολιτιστικό Σύλλογο Μικρασιατών ν. Λάρισας
Λάρισα | 29 Σεπ 2025, 10:33
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών ν. Λάρισας ανακοινώνει "την έναρξη των χορευτικών μαθημάτων την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου και ώρα 20:00 μ.μ στον χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου Αγίου Κωνσταντίνου, στην συμβολή των οδών 23ης Οκτωβρίου και Ηρώων Πολυτεχνείου.
Μάθετε μαζί μας χορούς από τη Μικρά Ασία, τον Πόντο, την Θράκη, την Κρήτη και όλη την Ελλάδα.
Ελάτε να ξεκινήσουμε με απτάλικο και καρσιλαμά, κόνιαλι και μπάλο… Χοροδιδάσκαλος: Μαρία Δασκαλάκη
Πληροφορίες στα τηλ. 6975950596".
