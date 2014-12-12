Ανασύροντας μια μήνυση από το αρχείο κατάφερε η Δικαιοσύνη να λύσει τον γόρδιο δεσμό της αποδοχής των αιτημάτων εκταφής για τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων, που είχαν υποβάλει συγγενείς των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών.

Όπως σημειώνει η Σοφία Σπίγγου στην Καθημερινή, μια νέα εισαγγελική έρευνα «άνοιξε», κατά τη διάρκεια της οποίας μάλιστα δίνεται η δυνατότητα σε όποιον συγγενή θύματος το επιθυμεί να ζητήσει εκταφή και τοξικολογικές εξετάσεις, ενώ το κατώφλι του αστυνομικού τμήματος Λάρισας που διεξάγει την προανάκριση θα περάσουν για παροχή ανωμοτί εξηγήσεων ως ύποπτα όλα τα εμπλεκόμενα στην υπόθεση πρόσωπα.

Ο νομικός ελιγμός έγινε την 22η ημέρα απεργίας του Πάνου Ρούτσι και λίγες ημέρες μετά τη διάταξη της προέδρου Εφετών Μαρίας Λιάνου, κατά την οποία το ζήτημα του προσδιορισμού του θανάτου των προσώπων είχε απαντηθεί και «προκύπτει από τις επισυναφθείσες στη δικογραφία ιατροδικαστικές εκθέσεις νεκροψίας - νεκροτομής, όπου μνημονεύεται ότι ο θάνατος των ως άνω προσώπων οφείλεται σε απανθράκωση».

Τελικά, με παραγγελία της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών ζητήθηκε η ανάσυρση από το αρχείο μήνυσης που είχε κατατεθεί εις βάρος των ιατροδικαστών που χειρίστηκαν την υπόθεση των Τεμπών από συγγενείς θυμάτων.

Η ανάσυρση της αρχειοθετημένης το 2024 μήνυσης και κάποια συνημμένα δημοσιεύματα για την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι και την πορεία της υγείας του ήταν τα «όπλα» που χρησιμοποίησε η Εισαγγελία Εφετών για να παραγγείλει στην Εισαγγελία Πρωτοδικών τη διεξαγωγή προκαταρκτικής έρευνας.

Πάντως, η δικογραφία που θα σχηματιστεί με αφορμή τις εκταφές και τις τοξικολογικές εξετάσεις θα είναι διαφορετική και τα ευρήματά της δύναται να αξιοποιηθούν κατά την ακροαματική διαδικασία της δίκης για το δυστύχημα. Σε περίπτωση που από την εισαγγελική έρευνα προκύψουν ποινικές ευθύνες για ιατροδικαστές ή άλλα πρόσωπα, τότε αυτή η δικογραφία θα πάρει ξεχωριστό δρόμο για την ανάκριση ή και το ακροατήριο.

Ε.Π. kosmoslarissa.gr