Έναν χρόνο λειτουργίας μετρά η ΜΕΘ Παίδων στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο Λάρισας.

“Ήταν πάγιο το αίτημά μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια, μία δεκαετία ίσως και περισσότερο, για την ανάδειξη του προβλήματος της έλλειψης παιδιατρικών κλινών για ΜΕΘ στην Κεντρική Ελλάδα. Τα παιδιά διακομίζονταν είτε στη Θεσσαλονίκη είτε στην Αθήνα, γεγονός που ενέχει κινδύνους. Οπότε επιτέλους φτιάχτηκε και λειτούργησε η ΜΕΘ στην Παιδιατρική Κλινική στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας, με σκοπό να εξυπηρετήσει όλες τις ανάγκες και όλα τα παιδιά που θα χρειαστούν κρεβάτι εντατικής στην Κεντρική Ελλάδα και όχι μόνο”, τόνισε η κα Ιωάννα Γριβέα, καθηγήτρια Παιδιατρικής και Νεογνολογίας πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Όπως επισήμανε η κα Ελένη Βόλακλη, διευθύντρια ΕΣΥ ΜΕΘ Παίδων, ” η πλειοψηφία των εισαγωγών το τελευταίο διάστημα αφορούσαν παιδιατρικά περιστατικά που ήθελαν κρεβάτι ΜΕΘ. Ο πρώτος πολύ τραυματίας μας πραγματικά ίσως να μην τα κατάφερνε αν δεν λειτουργούσε αυτή η μονάδα. Ήταν τόσο βαριά η γενική του κατάσταση και τόσο ασταθές το περιστατικό που δεν θα ξέρω αν θα άντεχε μεταφορά στην Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη.”

ertnews.gr