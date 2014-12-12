Οι αγώνες drift είναι ένα μηχανοκίνητο σπορ όπου οι οδηγοί ελέγχουν την πλάγια ολίσθηση ενός αυτοκινήτου, διατηρώντας την πορεία του μέσω στροφών με θεαματικό τρόπο. Είναι μια μορφή "τέχνης" οδήγησης που συνδυάζει ταχύτητα και έλεγχο, με τους οδηγούς να κερδίζουν πόντους βάσει της γωνίας, της ταχύτητας και της ομαλής κίνησης.

Ένα τέτοιο, διήμερο, drift θα φιλοξενήσει η Λάρισα το Σάββατο 22 και την Κυριακή 23 Νοεμβρίου, ως Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2025.

Οι αγώνες θα διεξαχθούν στη σκεπαστή αγορά της Νεάπολης σε συνεργασία με τον αναγνωρισμένο αθλητικό φορέα μηχανοκίνητου αθλητισμού «Κερκυραϊκή Αγωνιστική Λέσχη». Θα συμμετέχουν κορυφαίοι οδηγοί από όλη την Ελλάδα οι οποίοι υπόσχονται θέαμα, καπνό, πάθος, σε ένα event που αναμένεται να προσελκύσει τους θεσσαλούς φίλους της ταχύτητας.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια των αγώνων, θα λειτουργήσει έκθεση αυτοκινήτων και προϊόντων αυτοκίνησης με συμμετοχές από όλη την Ελλάδα.

Ο χώρος της σκεπαστής θα υποδέχεται το κοινό από τις 10:00 μέχρι τις 21:00.

Η είσοδος είναι ελεύθερη ενώ το κόστος της εκδήλωσης, 26.000 ευρώ περίπου , θα καταβληθεί από τον Δήμο Λαρισαίων.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr