Το έργο της φωτογραφίας είναι μνημείο που φιλοτεχνήθηκε στο Dubai, από τον Έλληνα καλλιτέχνη Αλέξανδρο Ιακωβάκη, και θα τοποθετηθεί στη Λάρισα, στον νεοσύστατο κυκλικό κόμβο στη συμβολή των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου-Βόλου-23ης Οκτωβρίου.

Πρόκειται για δωρεά της Ελληνοαμερικανικής οργάνωσης AHEPA HELLAS (American Hellenic Educational Progressive Association) και συγκεκριμένα του τμήματος Λάρισας HJ-26 “P. Baltis”. Αποτελείται από δυο πλάκες λευκού μαρμάρου Θάσου οι οποίες τέμνονται κάθετα σχηματίζοντας έναν σταυρό. Συμβολίζει την ιστορική και συνεχιζόμενη μετανάστευση των Ελλήνων στο εξωτερικό καθώς και την ισχυρή παρουσία της ομογένειας.

kosmoslarissa.gr (από τη στήλη kampos Land)