Από τη Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας ανακοινώνεται ότι από την ερχόμενη Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου, ενεργοποιείται η Ε1 Ζώνη Μονίμων Κατοίκων του Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης (ΣΕΣ), στην περιοχή του Σιδηροδρομικού Σταθμού.

Ήδη, το προηγούμενο διάστημα έχουν γίνει οι εργασίες για την τοποθέτηση της κατάλληλης σήμανσης, στην αρχή κάθε οικοδομικού τετραγώνου.

Στην Ζώνη Ε1 επιτρέπεται η ελεύθερη στάθμευση αποκλειστικά και μόνο των οχημάτων που είναι καταχωρισμένα ως οχήματα Μονίμων Κατοίκων της συγκεκριμένης ζώνης (σήμανση στην αρχή κάθε οικοδομικού τετραγώνου).

Η Ζώνη Ε1 περικλείεται από τις οδούς: παράπλευρος Φαρσάλων- Ηρ. Πολυτεχνείου-Βόλου-Σαπφούς-Παλαιολόγου-Πτολεμαίου.

Για τον λόγο αυτό, καλούνται όσοι μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής δεν έχουν προβεί στη διαδικασία έκδοσης Κάρτας Μόνιμου Κατοίκου να το πράξουν άμεσα, καθώς οι έλεγχοι θα είναι άμεσοι και συνεχείς:

Πληροφορίες για ΣΕΣ: https://www.larissa.gov.gr/el/ses-monimoi-katoikoi

Έκδοση Κάρτας Μονίμου Κατοίκου: https://larissa.my-parking-assistant.com/

Τι ισχύει για επισκέπτες

Οι επισκέπτες της Ζώνης Ε1 θα επιτρέπεται να σταθμεύουν ελεύθερα αποκλειστικά και μόνο στις θέσεις Ελεύθερης Στάθμευσης που βρίσκονται στις οδούς:

α) που περικλείουν τη Ζώνη Ε1 και συγκεκριμένα: Φαρσάλων (παράπλευρος της οδού), Ηρώων Πολυτεχνείου (από Φαρσάλων έως Βόλου), Βόλου (από Ηρώων Πολυτεχνείου έως Σαπφούς), Σαπφούς, Παλαιολόγου, Πτολεμαίου.

β) Υψηλάντου (από Ηρώων Πολυτεχνείου έως Παλαιολόγου) και 28ης Οκτωβρίου (από Ηρώων Πολυτεχνείου έως Παλαιολόγου).