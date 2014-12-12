Με αφορμή την Πανελλήνια Ημέρα του Επισκέπτη Υγείας – 17 Σεπτεμβρίου 2025, τιμώντας τον καθοριστικό ρόλο και την προσφορά του κλάδου αυτού στην πρόληψη και την προαγωγή της υγείας, ο Δήμος Αγιάς υλοποίησε τη Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου στη Κεντρική πλατεία του τόπου δράση ενημέρωσης κι ευαισθητοποίησης σε πολίτες Τρίτης Ηλικίας, ΑΜΕΑ και σε Γονείς παιδιών όλων των ηλικιών της τοπικής κοινωνίας με θέμα« Η Πρόληψη είναι Δύναμη, ΜΑΘΕ – ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΕ- ΕΜΒΟΛΙΑΣΟΥ».

Συντονίστρια της δράσης ανέλαβε η ειδική παιδαγωγός του Κέντρου Κοινότητας, κ. Ντελή Γεωργία ενώ, παράλληλα, σημαντική κρίθηκε και η συμμετοχή της κοινωνικής λειτουργού, κ. Μπεϊνάς Ζωής όπως και των κοινωνικών λειτουργών από το Βοήθεια στο Σπίτι , κ. Γουγουροπούλου Στυλιανής και κ. Βασβατέκη Ελίνας , υπεύθυνης λειτουργίας του ΚΑΠΗ για την οργάνωση και τη στήριξη της συγκεκριμένης δράσης.

Τη τιμητική της παρουσία πραγματοποίησε η κ. Τοπάλη Δέσποινα ,ως Γενική Γραμματέας του Πανελλήνιου Συλλόγου Επισκεπτών Υγείας, η οποία ενημέρωσε το κοινό για μια από τις σημαντικότερες κατακτήσεις της ιατρικής επιστήμης ,τον εμβολιασμό , μεταφέροντας το μήνυμα πως κάθε χρόνο σώζονται εκατομμύρια ζωές και γι’ αυτό τα εμβόλια δεν αποτελούν ατομική επιλογή , αλλά και κοινωνική ευθύνη. “ Επενδύοντας στον εμβολιασμό , επενδύουμε στη ζωή , στην ασφάλεια και στο μέλλον μας» – Μαζί μπορούμε να οικοδομήσουμε μια κοινωνία πιο ασφαλή , υγιή και προστατευμένη, τόνισε σε όλους η ίδια .

Τη δράση πλαισίωσαν και στήριξαν έμπρακτα με την ενεργή συμμετοχή τους Επισκέπτριες Υγείας από τις ΤΟΜΥ Αγ.Γεωργίου, κ. Καραρρήγα Μαρίνα, ΤΟΜΥ Γιάννουλης, κ. Κολοβού Ξένια, κ. Μαυρούδη Μαρία και κ. Μεσίρα Χαρούλα, ΤΟΜΥ Φιλιππούπολης κ. Παραφόρου Χρυσούλα και ΤΟΜΥ Αμπελόκηπων κ. Παπαδούλη Βάσια.

Η κ. Κολοβού Ξένια ενημέρωσε το κοινό για τα διαφορετικά είδη εμβολίων που καλό είναι να εφαρμόζονται για την αποφυγή διάφορων παθήσεων , τη πρόληψη και τη προαγωγή υγείας ενώ στη συνέχεια ακολούθησε γόνιμος διάλογος μεταξύ των παρευρισκόμενων και του επιστημονικού προσωπικού με στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών.

Στη διάρκεια της εκδήλωσης :

• Παρουσιάστηκαν τα επιστημονικά δεδομένα που αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητα και ασφάλεια των εμβολίων.

• Δόθηκαν απαντήσεις σε απορίες και ανησυχίες των πολιτών

• Διανεμήθηκε ενημερωτικό υλικό σχετικά με τα προτεινόμενα εμβολιαστικά σχήματα κυρίως για άτομα τρίτης ηλικίας και ευάλωτες ομάδες.

Η δράση ολοκληρώθηκε με μεγάλη συμμετοχή και θετικά σχόλια ,γεγονός που αποδεικνύει την ανάγκη για συνεχή ενημέρωση και ευαισθητοποίηση σε θέματα υγείας.

Ο Διευθυντής Κοινωνικής Πρόνοιας, Παιδείας, Πολιτισμού ,Αθλητισμού κι Εξυπηρέτησης του Πολίτη του Δήμου Αγιάς ,κ. Ζιάκας Μιλτιάδης έληξε τη δράση επισημαίνοντας “ Ο Εμβολιασμός αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της ιατρικής επιστήμης. Με τέτοιες δράσεις θέλουμε να ενισχύσουμε την εμπιστοσύνη του κοινού και να προωθήσουμε την πρόληψη ως βασικό πυλώνα υγείας.”