Σε μια άκρως σημαντική ενημέρωση, η τοπική Υπηρεσίας Γ.Ε.Μ.Η του Επιμελητηρίου Λάρισας σε συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο Τυρνάβου, καλεί όλους τους επαγγελματίες, λογιστές, οικονομολόγους και κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση την Τρίτη 4 Νοεμβρίου στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Τυρνάβου και ώρα 19:30, για την ορθή ενημέρωσή τους, η οποία αφορά:

-Τα επικείμενα πρόστιμα αλλά και τον συνολικό ρόλο του Γ.Ε.Μ.Η.

-Την εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας σε εταιρίες χονδρεμπορίου, συνεργεία και καταστήματα ενέργειας.

-Παρουσίαση του Συστήματος OpenBusiness – Ένα νέο εργαλείο για την αδειοδότηση και λειτουργία των επιχειρήσεων

-Εφαρμογή του συστήματος πληρωμών IRIS στα POS

Η έγκαιρη και σωστή ενημέρωση συμβάλλει καθοριστικά στη βιωσιμότητα κάθε επιχείρησης και αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για την ομαλή λειτουργία της.

Συνδιοργάνωση: Επιμελητήριο Λάρισας – Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ. & Εμπορικός Σύλλογος Τυρνάβου