Μετά τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού και την αντίδραση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας για τα έργα αποκατάστασης στις πλημμυρόπληκτες περιοχές, ο ΣΥΡΙΖΑ–ΠΣ κατέθεσε χθες αίτημα για έκτακτη σύγκληση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής.



Το αίτημα, που υπογράφεται από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ–ΠΣ και μέλη της αρμόδιας Επιτροπής, Βασίλη Κόκκαλη, Μίλτο Ζαμπάρα, Χάρη Μαμουλάκη, Αλέξανδρο Μεϊκόπουλο και Νίκο Παππά, ζητά την άμεση ενημέρωση της Επιτροπής για την πορεία υλοποίησης των έργων αποκατάστασης των ζημιών από τα πλημμυρικά φαινόμενα “Daniel” και “Elias” στη Θεσσαλία.



Οι βουλευτές ζητούν να προσκληθούν στην Επιτροπή:



• ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, κ. Δημήτρης Κουρέτας,



• οι δήμαρχοι των πλημμυρόπληκτων περιοχών,



• καθώς και οι συναρμόδιοι υπουργοί, προκειμένου να καταθέσουν πλήρη και διαφανή στοιχεία για την πορεία των έργων, τα κονδύλια, τις πηγές χρηματοδότησης και τον επιμερισμό αρμοδιοτήτων μεταξύ κυβέρνησης και περιφέρειας.



Η ανάγκη θεσμικής ενημέρωσης και διαφάνειας είναι πλέον επιτακτική. Έναν χρόνο μετά τις καταστροφικές πλημμύρες, οι πολίτες της Θεσσαλίας δικαιούνται να γνωρίζουν ποια έργα έχουν προχωρήσει, ποια έχουν καθυστερήσει και ποιος φέρει την ευθύνη για τις καθυστερήσεις.



Οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ τονίζουν ότι η Βουλή οφείλει να ασκήσει τον θεσμικό της ρόλο, διασφαλίζοντας τη λογοδοσία και την αποτελεσματική αποκατάσταση των πληγεισών περιοχών.