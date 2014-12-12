Ενημέρωση για την επιζωοτία της ευλογιάς των αιγοπροβάτων στα Φάρσαλα
Φάρσαλα | 05 Σεπ 2025, 09:39
Την ερχόμενη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 12 το μεσημέρι, στο Πολιτιστικό Κέντρο Φαρσάλων θα μεταβεί κλιμάκιο της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Περιφέρειας Θεσσαλίας, προκειμένου να ενημερώσει τους κτηνοτρόφους για την επιζωοτία της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.
