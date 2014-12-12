Ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΘΕΒ) και το Επιμελητήριο Λάρισας, σε συνεργασία με την Inter Engineering, εταιρεία που εδρεύει στη Λάρισα, διοργανώνουν μια επίκαιρη εκδήλωση με θέμα: «Πρακτική Κυβερνο-ασφάλεια για Επιχειρήσεις και Οργανισμούς».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025, ώρες 18:00- 20:00, στο Επιμελητήριο Λάρισας (Παπακυριαζή 44, Λάρισα, 2ος όροφος).

Η εκδήλωση έχει ως σκοπό την ενημέρωση και την εκπαίδευση επιχειρήσεων κάθε κλάδου και μεγέθους, παρέχοντας χρήσιμες και άμεσα εφαρμόσιμες γνώσεις για την αποτελεσματική διαχείριση των σύγχρονων κυβερνοαπειλών.

Με σαφή και κατανοητό τρόπο, οι συμμετέχοντες θα εξετάσουν την εξέλιξη των απειλών στον κυβερνοχώρο, την εκτίμηση του κινδύνου και τα μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης που μπορούν να λάβουν οι οργανισμοί, λαμβάνοντας υπόψη τα οικονομικά τους δεδομένα και τις δυνατότητές τους.

Στο τέλος της εκδήλωσης προβλέπεται χρόνος για ερωτήσεις και συζήτηση, προσφέροντας στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις και να αποκτήσουν χρήσιμες γνώσεις για την προστασία των πληροφοριακών τους συστημάτων ενώ θα ακολουθήσει δικτύωση μεταξύ των συμμετοχόντων.

Για δηλώσεις συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική φόρμα: https://forms.gle/iechxC2ym4RL1jTg9.