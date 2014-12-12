Ο εμβολιασμός αποτελεί μια από τις σημαντικότερες κατακτήσεις της ιατρικής επιστήμης , σώζοντας εκατομμύρια ζωές κάθε χρόνο και προσφέροντας προστασία όχι μόνο σε όσους εμβολιάζονται , αλλά και σε ολόκληρη την κοινωνία.

Με αφορμή την Πανελλήνια Ημέρα του Επισκέπτη Υγείας – 17 Σεπτεμβρίου 2025, τιμώντας τον καθοριστικό ρόλο και την προσφορά του κλάδου αυτού στην πρόληψη και την προαγωγή της υγείας, ο Δήμος Αγιάς με τις κοινωνικές υπηρεσίες του Κέντρου Κοινότητας , Βοήθεια στο Σπίτι και τη συμβολή του ΚΑΠΗ, κατόπιν συνεργασίας με τους Επισκέπτες Υγείας των ΤΟΜΥ Λάρισας προσκαλούν τους πολίτες Τρίτης Ηλικίας, ΑΜΕΑ και Γονείς παιδιών όλων των ηλικιών της κοινωνίας μας να παρευρεθούν τη Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου στη Κεντρική πλατεία της Αγιάς από τις 10:00πμ έως τις 14:00 για να ενημερωθούν υπεύθυνα από το επιστημονικό προσωπικό για την ανεκτίμητη αξία του εμβολιασμού ως αρωγού πρόληψης και προαγωγής υγείας.

Ο εμβολιασμός δεν είναι μόνο ατομική επιλογή , αλλά και κοινωνική ευθύνη. Επενδύοντας στον εμβολιασμό , επενδύουμε στη ζωή , στην ασφάλεια και στο μέλλον μας» επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση.

«Η Πρόληψη είναι Δύναμη, ΜΑΘΕ – ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΕ- ΕΜΒΟΛΙΑΣΟΥ» Μαζί μπορούμε να οικοδομήσουμε μια κοινωνία πιο ασφαλή , υγιή και προστατευμένη.