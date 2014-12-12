Συνάντηση εργασίας του Εξωραϊστικού Συλλόγου Καστρί Λουτρό με την ΓΓ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας κα Ρένα Καραλαριώτου πραγματοποιήθηκε στη Λάρισα, παρουσία του Δημάρχου Τεμπών κ. Γιώργου Μανώλη.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης τα μέλη του Εξωραϊστικού Συλλόγου Καστρί Λουτρό ενημέρωσαν την κα Καραλαριώτου για μια σειρά θεμάτων που απασχολούν την περιοχή.

Πιο συγκεκριμένα, η κα Καραλαριώτου ενημερώθηκε για τις εξελίξεις που υπάρχουν στο θέμα της μυδοκαλιέργειας, με τα μέλη του Εξωραϊστικού Συλλόγου να τονίζουν πως «οι προτεινόμενες εκμεταλλεύσεις έρχονται σε αντίθεση με το ειδικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες, (άρθρο 7 Αρ. 31722/2011 ΦΕΚ 2505/2011. Επίσης έρχονται σε αντίθεση με το άρθρο 6 της Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 92/43 ΕΕC για τις περιοχές Νatura 2000, ενώ της γνωστοποιήθηκε η πρόταση του συλλόγου και του Δικτύου Δέλτα Πηνειού, η οποία έχει κατατεθεί τόσο στους βουλευτές όσο και στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, για άμεση αλλαγή του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού για τις υδατοκαλλιέργειες και συγκεκριμένα την Σημειακή Τροποποίηση του (ΣΤ1) στην ΠΑΥ Β9 (Στόμιο)» .

Επίσης τις δυο πλευρές απασχόλησε και το Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο που είναι σε εξέλιξη. Τα μέλη του Εξωραϊστικού Συλλόγου Καστρί Λουτρό ενημέρωσαν την κα Καραλαριώτου αναφορικά με τις προτάσεις και τις παρατηρήσεις τους στην ψηφιακή πλατφόρμα για τα Τοπικά και Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια του Προγράμματος Πολεοδομικής Μεταρρύθμισης, δίδοντας έμφαση στην ανάγκη δεύτερης εξόδου για λόγους ασφάλειας η οποία είναι απαραίτητη σε έκτακτο γεγονός.

Όπως τόνισαν χαρακτηριστικά «η σημερινή κατάσταση έχει μόνο μια κεντρική είσοδο-έξοδο πράγμα που εγκυμονεί πολλούς κινδύνους σε έκτακτες περιπτώσεις. Η οδική σύνδεση με Νέους Πόρους είναι απαραίτητο στοιχείο ασφάλειας. Θεωρούμε ότι είναι απαράδεκτο να υπάρχει οδικός άξονας στα παράλια του Αιγαίου που αρχίζει από τον Κορινό Πιερίας και φθάνει μέχρι το Κεραμίδι Μαγνησίας και να διακόπτεται ανάμεσα στο Καστρι Λουτρό και τους Νέους Πόρους για 100 (ΕΚΑΤΟ ) μέτρα καταστρέφοντας μια σημαντική αναπτυξιακή και τουριστική προσπάθεια χωρίς καμμιά λογική δικαιολογία».

Τέλος, συζητήθηκε και ο αποκλεισμός των παραλίων του νομού Λάρισας από τον αυτοκινητόδρομο της Π.Α.Θ.Ε.

«Ο νομός Λάρισας έχει μια παραλιακή ακτογραμμή 67 χιλιομέτρων, τη μεγαλύτερη της Ελλάδος. Μια ακτογραμμή από είκοσι περίπου παραθαλάσσιους οικισμούς. Δυστυχώς όμως η πρόσβαση σε όλους αυτούς του πανέμορφους οικισμούς έχει γίνει από δύσκολη έως αδύνατη. Ο κόσμος χάνεται στον δρόμο για τα παράλια. Και ιδίως όσοι έρχονται από βορρά δεν υπάρχει έξοδος για τα παράλια του νομού Λάρισας. Με λίγα λόγια Μεσάγγαλα, Καστρί Λουτρό, Κουλούρα Αλεξανδρινή Στόμιο , Κόκκινο Νερό Κουτσουπιά Παλιουριά… αγνοούνται», σημείωσαν οι ίδιοι χαρακτηριστικά.

Η κα Καραλαριώτου, αφού άκουσε τους παρισταμένους με προσοχή, εξήγησε πως στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και με γνώμονα την προάσπιση των συμφερόντων των πολιτών, θα εργαστεί για την εξεύρεση των λύσεων εκείνων που θα ικανοποιούν πάγια και δίκαια αιτήματα.

Στη συνάντηση παραβρέθηκαν ο Δήμαρχος Τεμπών κ. Μανώλης, ο Αντιδήμαρχος Τεμπών κ. Νικολάου, ο Αντιπερειφερειάρχης κ. Γκουρομπίνος, ο Πρόεδρος του Εξωραϊστικού Συλλόγου κος Νάτσιος, ο Έφορος Δημοσίων Σχέσεων κ. Καρυπίδης και ο Ειδικός Σύμβουλος κ. Μπάκαβος.