Το Κέντρο Κοινότητας, το Βοήθεια στο Σπίτι και το ΚΑΠΗ του Δήμου Τυρνάβου σε συνεργασία με το Κέντρο Ημέρας Άνοιας Λάρισας «Νόημα», εστιάζοντας στις ανάγκες της τρίτης ηλικίας, διοργανώνουν ενημερωτική εκδήλωση στο Αργυροπούλι με στόχο την ενημέρωση, καθοδήγηση και υποστήριξη των ενδιαφερομένων σε ζητήματα που τους απασχολούν.

Το προσωπικό των δομών θα βρίσκεται την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025και ώρα 10:00 στο χώρο του κυλικείου στο Αργυροπούλι όπου θα γίνεται ενημέρωση σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες των προγραμμάτων.

Παράλληλα, από το Κέντρο Ημέρας Άνοιας Λάρισας «Νόημα» θα γίνει ενημέρωση για τις υπηρεσίες του, για τα συμπτώματα της Άνοιας και τους παράγοντες κινδύνου. Επίσης θα διενεργούνται σε όποιον/α το επιθυμεί σύντομα τεστ μνήμης.

Για πληροφορίες αναφορικά με τις δράσεις του Κέντρου Κοινότητας: τηλ: 2492350315, email: kentrokoinotitasdt@gmail.com, ώρες υποδοχής κοινού 08:00-14:00.

Για πληροφορίες αναφορικά με τις δράσεις του ΚΑΠΗ και του Βοήθεια στο Σπίτι: τηλ: 2492305014, email: dokou@tirnavos.gr

Για πληροφορίες αναφορικά με τις δράσεις του Κέντρο Ημέρας Άνοιας Λάρισας «Νόημα»: τηλ:2410257478, email: noima.larisa@epapsy.gr

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Τυρνάβου εντάσσεται στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+).