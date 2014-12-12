Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 25 Οκτωβρίου, στην Αίθουσα Προβολής Τοπικού Πολιτισμού, η εκδήλωση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού με τίτλο «Κάθε Γυναίκα, Κάθε Ζωή Μετράει», που διοργανώθηκε από την Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πρόνοιας, το Κέντρο Κοινότητας και το ΚΕΠ Υγείας του δήμου.

Η εκδήλωση εντάχθηκε στο πλαίσιο των δράσεων πρόληψης και προαγωγής της υγείας του Δήμου Ελασσόνας και είχε ως στόχο την ενημέρωση του κοινού σχετικά με τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης, της πρόληψης και της ολιστικής αντιμετώπισης του καρκίνου του μαστού.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν ως ομιλητές η κ. Μαρία Σάτρα, Επίκουρη Καθηγήτρια Μοριακής Γενετικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ο κ. Κωνσταντίνος Μπούλιαρης, MD, PhD, Χειρουργός, Επιμελητής Α’ Χειρουργικής Κλινικής Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, η κ. Χαρίκλεια Γούτα, MD, Ακτινοδιαγνώστης, Επιμελήτρια Α’ Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, οι κ.κ. Ανδρεάδου Κυριακή, Ψυχολόγος του Κέντρου Κοινότητας και Ελένη Κουκούλη, Κοινωνική Λειτουργός του Κέντρου Κοινότητας, καθώς και η κ. Μάγδα Αθανασιάδου, η οποία μοιράστηκε με το κοινό τη συγκινητική προσωπική της εμπειρία με θέμα «Μια αληθινή ιστορία ζωής».

Οι εισηγήσεις των ομιλητών κάλυψαν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που αφορούν τη γενετική προδιάθεση, τη σημασία της πρόληψης και του τακτικού ελέγχου, τις σύγχρονες μεθόδους διάγνωσης και θεραπείας, καθώς και την ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη των γυναικών που νοσούν.

Η εκδήλωση συγκέντρωσε πλήθος πολιτών, οι οποίοι συμμετείχαν ενεργά στη συζήτηση και ενημερώθηκαν για τις διαθέσιμες υπηρεσίες στήριξης από το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Ελασσόνας.

Η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου Ελασσόνας, κ. Ευφροσύνη Καρκαβανίδου – Σκρέτα, εξέφρασε τις θερμές της ευχαριστίες προς όλους τους εισηγητές για την επιστημονική και ανθρώπινη συμβολή τους, καθώς και προς τους πολίτες για τη συμμετοχή και το ενδιαφέρον τους. Όπως τόνισε: «Η ενημέρωση και η πρόληψη αποτελούν τα σημαντικότερα “όπλα” στη μάχη ενάντια στον καρκίνο του μαστού. Κάθε γυναίκα αξίζει τη φροντίδα, την υποστήριξη και την ελπίδα μιας καλύτερης ζωής».

Η δράση αυτή αποτελεί μέρος μιας σειράς πρωτοβουλιών του Δήμου Ελασσόνας που στοχεύουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, μέσω της προώθησης της υγείας, της πρόληψης και της έγκαιρης ενημέρωσης.