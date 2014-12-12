Ενημερωτική εκδήλωση για την έναρξη των υπηρεσιών Ψηφιακής Υγείας του ευρωπαϊκού προγράμματος 5GTERRA διοργανώνουν ο Δήμος Λαρισαίων - Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας και Διαδημοτική Αναπτυξιακή ΟΤΑ Cities Net αύριο, Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου, από τις 12.30 μ.μ., στο Δημοτικό Πνευματικό και Πολιτιστικό Κέντρο Φαλάνης.

Κεντρικοί ομιλητές θα είναι οι κ.κ. Γεώργιος Δαφούλας MD, Συντονιστής ιατρικών υπηρεσιών ψηφιακής υγείας της CitiesNet AE, MaciejKIERSZTYN, ProjectOfficerCEF/HaDEA, Eυρωπαϊκή Επιτροπή, Ιωάννης Πατσούρας, Project Manager 5G-TERRA, WINGS, Γεώργιος Ανδρέου, Business Development Manager, Public Sector, WINGS, Νίκος Καστρίνιος, Product Manager / Sales, Digital Health – Wellness, WINGS, Αριστείδης Τσαμπαλίκας, Project manager - Accessnetworksoptimization, OTE και Κωνσταντίνος Τριαντάφυλλος, Corporaterelations, OTE.

Την εκδήλωση θα χαιρετίσει ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας, κ. Παναγιώτης Δαλαμπύρας, ενώ το συντονισμό της συζήτησης θα έχουν ο κ. Θοδωρής Κυρόπουλος MBBS, PhD, FERS, Δ/ντής Κοινωνικής Πολιτικής & Πρόνοιας Δήμου Λαρισαίων και η κ. Δήμητρα Κωστοπούλου, Προϊσταμένη του Τμήματος ΚΑΠΗ Δήμου Λαρισαίων.

Το έργο αφορά στην ανάπτυξη υποδομών και υπηρεσιών 5G δημοσίου συμφέροντος και κοινωνικής ενσωμάτωσης: 5GinfrastrucTureandsERvicesfoRpublicinterestandsociAlinclusion(5GTERRA), ενώ στρατηγικός στόχος είναι η παροχή υψηλής ποιότητας συνδεσιμότητας 5G στους τελικούς χρήστες απομακρυσμένων και αραιοκατοικημένων περιοχών στην Ελλάδα για προσωπική, επιχειρηματική και κυβερνητική ανάπτυξη.

Σκοπός του έργου είναι να καταστεί δυνατή η παροχή αποτελεσματικών, υπερσύγχρονων υπηρεσιών δημοσίου συμφέροντος (υγείας, παιδείας και πολιτισμού) και η υποστήριξη την ανάπτυξη υποδομής 5G ως μέρος της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωση.

Βασικές δράσεις του έργου περιλαμβάνουν την προδιαγραφή και την εκτέλεση σεναρίων περιπτώσεων χρήσης για τη δοκιμή και την επικύρωση της υποδομής 5G για την αντιμετώπιση προκλήσεων κοινωνικού αποκλεισμού από προηγμένες υπηρεσίες υγείας και παιδείας.

Δύο φορείς, Περιφέρεια Κρήτης και Ψηφιακή Κοινότητα των 10 Δήμων Κεντρικής Ελλάδας, μέσω της Διαδημοτικής Αναπτυξιακής ΟΤΑ CitiesNet (ΔήμοςΛαρισαίων, Βέροιας, Βόλου, Γρεβενών, Ιωαννιτών, Καρδίτσας, Κατερίνης, Κοζάνης, Λαμιέων και Δήμος Τρικκαίων) θα παρέχουν τις καινοτόμες υπηρεσίες 5G που αναπτύσσονται από τους τεχνικούς εταίρους του έργου.

Οι Δήμοι που εκπροσωπούνται άμεσα από τους δύο αυτούς φορείς που συμμετέχουν στο έργο περιλαμβάνουν δήμους των Περιφερειών Στερεάς Ελλάδας, Κρήτης, Θεσσαλίας, Ηπείρου και Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας. Εκτός από τους άμεσα εμπλεκόμενους δήμους, και άλλοι δήμοι, θα προσκληθούν στο πλαίσιο επέκτασης υπηρεσιών του έργου, στην Πελοπόννησο, σε νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου κ.λπ.

Ειδικότερα σε Δήμους -Μετόχους της CitiesNet , θα αναπτυχθούν πιλοτικές υπηρεσίες 5Gτηλε-μετρήσεων τιμών σακχάρου και αρτηριακής πίεσης, με πρόσληψη ενός επαγγελματία υγείας μέσω της CitiesNet, ανά Δήμο, στα πλαίσια του προγράμματος 5GTERRA.