Ο Βρεφονηπιακός Σταθμός Αμπελώνα του Τμήματος Παιδικών Σταθμών, σε συνεργασία με το Τμήμα Προνοιακών Δομών του Δήμου Τυρνάβου και το Κέντρο Υγείας Τυρνάβου, διοργανώνουν ενημερωτική εκδήλωση την Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 5:00 μ.μ., στο χώρο του Βρεφονηπιακού Σταθμού Αμπελώνα.

Η εκδήλωση έχει θέμα: «Η Διατροφή των παιδιών στην προσχολική ηλικία».

Απευθύνεται στους γονείς των παιδιών που φιλοξενούνται στη δομή, αλλά και σε όλους όσοι ενδιαφέρονται να ενημερωθούν σχετικά με τη σωστή διατροφή και την υγεία των παιδιών στην προσχολική ηλικία, με στόχο τη συμβουλευτική καθοδήγηση και την ενημέρωση των συμμετεχόντων.

Ομιλήτριες της εκδήλωσης θα είναι οι: – Διάλλα Παρασκευή, Διαιτολόγος – Ζηκοπούλου Φανή, Επισκέπτρια Υγείας, Κέντρο Υγείας Τυρνάβου – Λιάπη Μαρία, Παιδίατρος Π. Ι. Αμπελώνα.