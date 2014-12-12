Το Επιμελητήριο Λάρισας και ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Λάρισας συνδιοργανώνουν ενημερωτική ημερίδα με τίτλο: «Το Επάγγελμα του Οδοντιάτρου στις Σύγχρονες Προκλήσεις – Οδοντιατρικός Τουρισμός», την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 21:00, στην αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου (Παπακυριαζή 44, 2ος όροφος, Λάρισα).

Η ημερίδα απευθύνεται σε επαγγελματίες του κλάδου της οδοντιατρικής, εστιάζοντας σε σύγχρονα θέματα που αφορούν τον μετασχηματισμό των ιατρείων, τις επιχειρηματικές ευκαιρίες, τις πιστοποιήσεις, και τη δυναμική του οδοντιατρικού τουρισμού.

Αναλυτικό Πρόγραμμα Ημερίδας:

21:00 – Προσέλευση συμμετεχόντων

21:20 – Χαιρετισμοί:

· Κουτσογιάννης Ευστάθιος, Πρόεδρος Οδοντιατρικού Συλλόγου Λάρισας

· Γιακουβής Χρήστος, Πρόεδρος Επιμελητηρίου Λάρισας

21:30 – «Φορολογικά Κίνητρα – Μετασχηματισμός των Ιατρείων σε Εταιρείες»

Ομιλητής: Κατσίδης Νικόλαος, Ορκωτός Λογιστής

21:40 – «Αναπτυξιακά Κίνητρα – Επιχορηγήσεις – Χρηματοδοτήσεις»

Ομιλητής: Παπαλέξης Δημήτριος, Α΄ Αντιπρόεδρος Επιμελητηρίου Λάρισας, Οικονομολόγος MBA

21:50 – «Πιστοποιήσεις Οδοντιατρείων»

Ομιλητής: Βέργας Δημήτρης, B.A., MSc TQM, Unicert AE

22:00 – «Οδοντιατρικός Τουρισμός και ο Ρόλος του Επιμελητηρίου Λάρισας»

Ομιλητής: Σκυβαλίδας Νίκος, Υπεύθυνος Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων Επιμελητηρίου Λάρισας, Σύμβουλος Ιατρικού Marketing

Στο τέλος θα ακολουθήσει ανοιχτή συζήτηση – ερωτήσεις και διάλογος με το κοινό.

Μετά τη λήξη της ημερίδας, θα προσφερθεί κρασί και ελαφρύ δείπνο στον 3ο όροφο του Επιμελητηρίου.