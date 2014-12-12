Το αμερικανικό ενδιαφέρον για ενίσχυση των υποδομών στις βάσεις της Λάρισας και της Σούδας επιβεβαιώθηκε κατά την επίσκεψη που πραγματοποίησαν μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών στη χώρα μας από τις 8 έως τις 12 Αυγούστου.

Σύμφωνα με την Καθημερινή (Βασίλης Νέδος), μεταξύ 8 και 12 Αυγούστου επισκέφθηκαν την Αθήνα υψηλόβαθμα μέλη της σημαντικής Επιτροπής Κατανομής Πόρων της Βουλής (Committee on Appropriations) με επικεφαλής τον Ρεπουμπλικανό Χαλ Ρότζερς. Ο κ. Ρότζερς, πέρα από πρόεδρος της συγκεκριμένης επιτροπής, είναι και επικεφαλής της Υποεπιτροπής Εμπορίου, Δικαιοσύνης και Επιστήμης. Οι βουλευτές έκαναν επισκέψεις και είχαν συζητήσεις με τους Αμερικανούς αξιωματικούς που σταθμεύουν στις αμερικανικές εγκαταστάσεις, αλλά και με Ελληνες. Αργότερα η αντιπροσωπεία των βουλευτών επισκέφθηκε και την Αθήνα, όπου έγινε δεκτή και στο Μέγαρο Μαξίμου.

Η Επιτροπή Κατανομής Πόρων αποτελεί μια από τις σημαντικότερες κοινοβουλευτικές επιτροπές και αποφασίζει για την κατανομή των ομοσπονδιακών κονδυλίων στα επιμέρους υπουργεία και υπηρεσίες και για την υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων και προγραμμάτων. Δεδομένου ότι το αμερικανικό Σύνταγμα αναθέτει στο Κογκρέσο –και όχι στην εκτελεστική εξουσία– την αρμοδιότητα για τη διαχείριση των ομοσπονδιακών πόρων, η κατανομή των κονδυλίων για κάθε οικονομικό έτος, μέσω των διαδικασιών που προβλέπονται, πραγματοποιείται με τη διακριτική ευχέρεια του Κογκρέσου, δίχως να ακολουθείται πιστά η βούληση της εκάστοτε κυβέρνησης.

Οι επενδύσεις που κάνουν οι Αμερικανοί στην Αεροπορική Βάση Λάρισας, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει φιλοξενήσει πολλών τύπων αεροσκάφη (μαχητικά, μεταγωγικά και άλλα), αλλά και μη επανδρωμένα αεροχήματα (UAV), είναι ιδιαίτερα χρήσιμες για τις Ενοπλες Δυνάμεις. Σε γενικές γραμμές, οι πρόσφατες εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής έχουν αναδείξει τη χρησιμότητα των βάσεων που αξιοποιούν οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις στην Ελλάδα, ως εκ τούτου οι συζητήσεις οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη έχουν πρακτικό ενδιαφέρον και για τις δύο πλευρές.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr