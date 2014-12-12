Προς ενίσχυση των δομών παροχής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και ειδικότερα του Κέντρου Υγείας Λάρισας, ο Διοικητής της 5ης Υ.Πε. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας κ. Φώτης Σερέτης, ανακοινώνει σήμερα:

Α) την πρόσληψη, με μόνιμο διορισμό, ενός (1) ατόμου, κατηγορίας/ειδικότητας ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ–ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ, επιτυχόντος της προκήρυξης 2Κ/2024 του Α.Σ.Ε.Π., και

Β) τη συνεργασία με ένα (1) άτομο, κατηγορίας/ειδικοτητας ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΤΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ, με καθεστώς έκδοσης δελτίου Παροχής Υπηρεσιών.

Οι υπάλληλοι θα αναλάβουν υπηρεσία άμεσα και θα συμβάλουν στην κάλυψη των αναγκών του Ακτινολογικού Εργαστηρίου του Κ.Υ.