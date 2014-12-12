Ενισχύονται με προσωπικό τα Ακτινολογικά Εργαστήρια του ΠΓΝΛ
Ειδήσεις | 07 Αυγ 2025, 11:53
Προς ενίσχυση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, ο Διοικητής της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας κ. Φώτης Σερέτης, ανακοινώνει την συνεργασία με δύο (2) άτομα, ειδικοτήτων ΠΕ Ακτινολογίας - Ακτινοθεραπείας και ΔΕ Χειριστών Εμφανιστών Ακτινολογικών Εργαστηρίων αντίστοιχα, με καθεστώς έκδοσης Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών.
Η διάρκεια των συμβάσεων που θα υπογραφούν είναι 12μηνη, ενώ οι αποδοχές των προσληφθέντων θα καταβάλλονται εξ ολοκλήρου από πόρους της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας.
Tο kosmoslarissa.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.