Προς ενίσχυση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, ο Διοικητής της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας κ. Φώτης Σερέτης, ανακοινώνει την συνεργασία με δύο (2) άτομα, ειδικοτήτων ΠΕ Ακτινολογίας - Ακτινοθεραπείας και ΔΕ Χειριστών Εμφανιστών Ακτινολογικών Εργαστηρίων αντίστοιχα, με καθεστώς έκδοσης Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών.

Η διάρκεια των συμβάσεων που θα υπογραφούν είναι 12μηνη, ενώ οι αποδοχές των προσληφθέντων θα καταβάλλονται εξ ολοκλήρου από πόρους της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας.