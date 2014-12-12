Ο Διοικητής της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας κος Φώτης Σερέτης, ανακοινώνει σήμερα την υπογραφή συμβάσεων με δύο (2) άτομα, ειδικοτήτων ΠΕ Ακτινολογίας – Ακτινοθεραπείας και ΔΕ Χειριστών Εμφανιστών Ακτινολογικών Εργαστηρίων αντίστοιχα, με καθεστώς έκδοσης Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών.

Η 5η Υγειονομική Περιφέρεια προέβη σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την έγκριση της συνεργασίας, προς ενίσχυση των Εργαστηρίων Ακτινοθεραπείας και Ακτινολογίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας.

Η διάρκεια των συμβάσεων είναι 12μηνη , ενώ οι αποδοχές των προσληφθέντων θα καταβάλλονται εξ ολοκλήρου από πόρους της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας.