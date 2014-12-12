Ενίσχυση υπηρεσιών του ΓΝΛ - Ορκίστηκε φαρμακοποιός
Λάρισα | 23 Αυγ 2025, 11:38
Στο πλαίσιο συνεχούς ενίσχυσης των υπηρεσιών του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ», πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή ακόμη μία ορκωμοσία νέου μόνιμου υπαλλήλου.
Συγκεκριμένα,, ο Διοικητής του Νοσοκομείου κ. Γρηγόρης Βλαχάκης προχώρησε στην ορκωμοσία του Κων/νου Παναγιωτόπουλου- ΠΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΕΣΥ από την προκήρυξη 2Κ/2024 ο οποίος ανέλαβε άμεσα καθήκοντα στο Φαρμακείο του Νοσοκομείου.
