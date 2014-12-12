Τη διεύρυνση και περαιτέρω ανάπτυξη του στεγαστικού προγράμματος των Ενόπλων Δυνάμεων από τότε που τέθηκε σε εφαρμογή αναμένεται να ανακοινώσει ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του OnAlert.gr (Kώστας Σαρικάς), το στεγαστικό πρόγραμμα περνά σε φάση πανελλαδικής επέκτασης, με αιχμή τον Έβρο και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, αλλά και με στοχευμένες παρεμβάσεις στην ενδοχώρα (στον κατάλογο και η Λάρισα), ώστε να καλυφθούν πραγματικές ανάγκες στέγασης στελεχών σε φρουρές που μέχρι σήμερα δεν διέθεταν επαρκή αριθμό κατοικιών.

Προτεραιότητες, γεωγραφία και ρυθμός υλοποίησης

Η νέα φάση στο στεγαστικό πρόγραμμα εστιάζει σε τρεις άξονες:

1. Έβρος και Ανατολικό Αιγαίο: Στόχος είναι να κλείσουν οι οξύτατες ανάγκες στέγασης σε φρουρές με υψηλές ανάγκες και συχνές μεταθέσεις, όπου η πίεση από την τουριστική αγορά ή την έλλειψη υφιστάμενων στρατιωτικών κατοικιών οδηγεί στελέχη – ακόμη και υψηλόβαθμα – σε ακραίες λύσεις, ιδιαίτερα από τον Μάιο και μετά.

2. Ενδοχώρα: Επέκταση σε μεγάλους κόμβους υποστήριξης (εκπαιδευτικά κέντρα, αποθήκες, μονάδες συντήρησης) ώστε να υπάρξει σημαντικός αριθμός κατοικιών και στο εσωτερικό της χώρας, διευκολύνοντας τη διαδικασία των μεταθέσεων

3. Άμεση παράδοση όπου υπάρχει ωριμότητα: Με τα 40 νέα διαμερίσματα στο Χαϊδάρι έτοιμα για εγκαινίαση έως το τέλος του έτους, αποτυπώνεται έμπρακτα ότι οι τμηματικές παραδόσεις θα συνεχιστούν όπου έχουν ολοκληρωθεί μελέτες και κατασκευές.

Το πλαίσιο που «χτίστηκε» από τον Σεπτέμβριο

Η αρχική βάση στο στεγαστικό πρόγραμμα τέθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο και έχει ως κύριους άξονες:

Αρχιτεκτονική σε τέσσερις φάσεις του οικιστικού προγράμματος, με τις δύο πρώτες φάσεις σε εξέλιξη και 1.059 διαμερίσματα στο αρχικό κύμα.

121 διαμερίσματα έχουν ήδη παραδοθεί σε στελέχη.

Συνολικό κόστος για το πρώτο στάδιο περίπου 100 εκατ. ευρώ.

Χρονοδιάγραμμα παράδοσης της μεγάλης μάζας των οικημάτων έως το καλοκαίρι του 2026, ώστε να αντιμετωπιστούν πιεστικά τα προβλήματα στέγασης που κορυφώνονται στην περίοδο των μεταθέσεων.

Η γεωγραφική στόχευση του πρώτου κύματος είχε ως προτεραιότητα τις παραμεθόριες και νησιωτικές περιοχές, με σαφή διασπορά:

Νοτιοανατολικό Αιγαίο: 215 διαμερίσματα (Λέρος, Κως, Τήλος, Ρόδος, Κάρπαθος, Καστελόριζο)

Βορειοανατολικό Αιγαίο: 224 διαμερίσματα (Λήμνος, Λέσβος, Χίος, Ικαρία, Σάμος, Αγαθονήσι)

Ανατολική Μακεδονία – Θράκη: 285 διαμερίσματα (Ξάνθη, Κομοτηνή, Ορεστιάδα, Διδυμότειχο, Σουφλί, Αλεξανδρούπολη, Σαμοθράκη)

Κεντρική Μακεδονία: 10 (Θεσσαλονίκη)

Θεσσαλία: 36 (Λάρισα)

Πελοπόννησος: 26 (Άραξος, Καλαμάτα)

Αττική: 224

Παράλληλα, προβλέφθηκαν δύο ακόμα φάσεις που προσθέτουν 1.000 επιπλέον διαμερίσματα, εκ των οποίων 560 στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, με ορίζοντα ολοκλήρωσης τον Σεπτέμβριο του 2027.

Το σχέδιο συμπληρώνεται από δύο ακόμη κρίσιμες προβλέψεις:

Παραχώρηση 15% από τις νέες στρατιωτικές κατοικίες σε δημόσιους λειτουργούς (γιατρούς, εκπαιδευτικούς, υγειονομικούς) σε ακριτικές και νησιωτικές περιοχές, ώστε να στηριχθούν κρίσιμες δημόσιες υπηρεσίες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στελέχωσης.

(γιατρούς, εκπαιδευτικούς, υγειονομικούς) σε ακριτικές και νησιωτικές περιοχές, ώστε να στηριχθούν κρίσιμες δημόσιες υπηρεσίες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στελέχωσης. Σύμπραξη με το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας μέσω του πλαισίου της «Κοινωνικής Αντιπαροχής»: αξιοποίηση ανενεργών στρατοπέδων για κοινωνικές κατοικίες, με το 25% αυτού του αποθέματος να προορίζεται για στεγαστικές ανάγκες στρατιωτικών και το 75% για το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

Το χρονοδιάγραμμα έως το 2028

Έως το τέλος του 2025 : Εγκαινιάζονται τα 40 επιπλέον διαμερίσματα στο Χαϊδάρι.

: Εγκαινιάζονται τα 40 επιπλέον διαμερίσματα στο Χαϊδάρι. Καλοκαίρι 2026 : Ολοκληρώνεται η πρώτη μεγάλη δέσμη παραδόσεων από τις δύο πρώτες φάσεις, ώστε να αμβλυνθούν οι πιέσεις στις μεταθέσεις του 2026–27.

: Ολοκληρώνεται η πρώτη μεγάλη δέσμη παραδόσεων από τις δύο πρώτες φάσεις, ώστε να αμβλυνθούν οι πιέσεις στις μεταθέσεις του 2026–27. Σεπτέμβριος 2027 : Ορίζοντας υλοποίησης για τις επόμενες 1.000 κατοικίες των φάσεων 3–4 με 560 στο Ανατολικό Αιγαίο).

: Ορίζοντας υλοποίησης για τις επόμενες 1.000 κατοικίες των φάσεων 3–4 με 560 στο Ανατολικό Αιγαίο). Έως το 2028: Ολοκλήρωση 600 διαμερισμάτων στο Στρατόπεδο «Ζιάκα»

