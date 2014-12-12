Ενόχληση Κουρέτα για τον αποκλεισμό του απο την εκδήλωση της Ένωσης Εφοπλιστών
11 Νοε 2025, 06:45
Στη χθεσινή εκδήλωση της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών στο Ωδείο Αθηνών, που είχε και θεσσαλικό χρώμα μετά τα όσα ανέφερε και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για τη στήριξη της Θεσσαλίας, δεν είχε προσκληθεί ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας.
Ο ίδιος, με αιχμηρή ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του σχολιάζοντας πως «μάλλον περίσσευε ο περιφερειάρχης» ενώ πρόσθεσε με νόημα ότι «την άποψη της Περιφέρειας δεν την έχουν, αλλά θα την έχουν σύντομα».
Είναι προφανές ότι οι σχέσεις Κουρέτα - κυβέρνησης δεν βρίσκονται στην καλύτερη φάση τους...
