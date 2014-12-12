Στη χθεσινή εκδήλωση της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών στο Ωδείο Αθηνών, που είχε και θεσσαλικό χρώμα μετά τα όσα ανέφερε και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για τη στήριξη της Θεσσαλίας, δεν είχε προσκληθεί ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας.

Ο ίδιος, με αιχμηρή ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του σχολιάζοντας πως «μάλλον περίσσευε ο περιφερειάρχης» ενώ πρόσθεσε με νόημα ότι «την άποψη της Περιφέρειας δεν την έχουν, αλλά θα την έχουν σύντομα».

Είναι προφανές ότι οι σχέσεις Κουρέτα - κυβέρνησης δεν βρίσκονται στην καλύτερη φάση τους...

Λ.Α.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr