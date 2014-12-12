Νέα δεδομένα διαγράφονται για τον ΦΟΔΣΑ Θεσσαλίας μετά την σημερινή γενική συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στα Τρίκαλα και άλλαξε τους συσχετισμούς των δυνάμεων υπερ της Ανατολικής Θεσσαλίας με τους εκπροσώπους της Δυτικής, - που έχουν την διαχείριση του φορέα απορριμμάτων-, να κάνουν λόγο για παραξικόπημα και να αποχωρούν δηλώνοντας ότι θα προσφύγουν στα δικαστήρια.

Οι εκπρόσωποι της Λάρισας και του Βόλου – εκμεταλλευόμενοι την πληθυσμιακή υπεροχή των Περιφερειακών Ενοτήτων Λάρισας και Μαγνησίας – κατάφεραν να περάσουν τη δική τους γραμμή, τροποποποιώντας την πρόταση του προεδρείου και αλλάζοντας υπερ τους τον αριθμό των μελών του διοικητικού συμβουλίου από 11 σε 9.

Με τον νέο συσχετισμό, και τις εκλογές να ορίζονται για τις 29 Σεπτεμβρίου, ανοίγει πλέον ο δρόμος για την προεδρία στον δήμαρχο Λάρισας Θανάση Μαμάκο - με την στήριξη του δημάρχου Βόλου καθώς ο τελευταίος δήλωσε ότι δεν ενδιαφέρεται για τον θώκο.

Η σύγκρουση των αντικρουόμενων απόψεων στη συνέλευση κορυφώθηκε, με τους δημάρχους Καρδίτσας Βασίλη Τσιάκο, Τρικκαίων Νίκο Σακκά, καθώς και άλλους 15 αυτοδιοικητικούς, να αποχωρούν σε τεταμένο κλίμα και να ανακοινώνουν λίγη ώρα αργότερα ότι θα προσφύγουν στο Πρωτοδικείο.

