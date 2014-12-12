Σε κοινή ανακοίνωση που υπογράφουν οι Ιωάννης Κοντογιάννης – Δημοτικός Σύμβουλος και Μαρία Παπακανάκη – Τοπική Σύμβουλος, αναφέρονται τα εξής:

«Εξαιτίας των κακοκαιριών που έπληξαν τα τελευταία χρόνια τον δήμο μας, αλλά και της πρόσφατης βροχόπτωσης , τα προβλήματα στην αγροτική οδοποιία της κοινότητας Γόννων πολλαπλασιάστηκαν.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι παραγωγοί να δυσκολεύονται να φτάσουν στα κτήματά τους. Έχει ενημερωθεί επανειλημμένως η Δημοτική αρχή και οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι για το συγκεκριμένο πρόβλημα , δυστυχώς όμως το αγνοούν και η κατάσταση χειροτερεύει. Βρισκόμαστε σε περίοδο που ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι υψηλός.

Με την υπάρχουσα κατάσταση τα πυροσβεστικά οχήματα δε θα έχουν τη δυνατότητα έγκαιρης παρέμβασης.

Για τους παραπάνω λόγους η συντήρηση των αγροτικών δρόμων θα πρέπει να είναι στις άμεσες προτεραιότητές σας.

Επίσης το αρδευτικό πρόβλημα παραμένει οξύ.

Χρειάζεται, όπως επανειλημμένως έχουμε τονίσει στη Δημοτική αρχή,να αντικατασταθούν όλοι οι αγωγοί άρδευσης ,οι οποίοι είναι φθαρμένοι λόγω παλαιότητας.