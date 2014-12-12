Με ισχυρή παρουσία στην διεθνή τουριστική έκθεση World Travel Market (WTM) του Λονδίνου, η Περιφέρεια Θεσσαλίας παρουσίασε τη στρατηγική της για την επόμενη μέρα του τουρισμού. Στόχος, η παρουσίαση ενός βιωματικού, πολυθεματικού και αειφόρου μοντέλου τουρισμού 365 ημερών.

Η Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού, Νατάσα Αδαμοπούλου, στις επαφές της αλλά και σε συνεντεύξεις ανέδειξε τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα της φετινής χρονιάς, αλλά και το όραμα για τη Θεσσαλία της επόμενης δεκαετίας.

«Η Περιφέρεια Θεσσαλίας συμμετείχε δυναμικά στην διεθνή έκθεση τουρισμού WTM στο Λονδίνο, ενώ η παρουσία επαγγελματιών τουρισμού και φορέων από τις Σποράδες και το Βόλο μέχρι την ορεινή Αργιθέα έδωσε ξεχωριστό χαρακτήρα στη φετινή συμμετοχή μας και απέδειξε πως, όταν συνεργαζόμαστε όλοι μαζί, μπορούμε να προβάλλουμε την Θεσσαλία μας πιο δυναμικά και πιο ενωμένα από ποτέ. Κατά την διάρκεια της έκθεσης πραγματοποιήθηκαν πολλές και ουσιαστικές συναντήσεις με touroperators , στελέχη του ΕΟΤ, δημοσιογράφους και γειτονικές Περιφέρειες, με στόχο κοινές δράσεις που ωφελούν κάθε περιοχή και ενισχύουν την συνολική εικόνα του ελληνικού τουρισμού. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας προχωρά με εξωστρέφεια, σχέδιο και συνεργασίες!» δήλωσε η κ. Αδαμοπούλου.

Εντυπωσιακή άνοδος αφίξεων – Οι Άγγλοι και οι Ιταλοί στηρίζουν τη Θεσσαλία

«Φέτος είχαμε σημαντική αύξηση των αφίξεων, με περίπου 35% περισσότερους επιβάτες στο αεροδρόμιο της Νέας Αγχιάλου και 6,5% περισσότερους στη Σκιάθο σε σχέση με το 2024», σημείωσε η κα Αδαμοπούλου.

Οι κυριότερες εθνικότητες που επισκέφθηκαν τη Θεσσαλία ήταν οι Άγγλοι και οι Ιταλοί, ενώ ακολουθούν οι Γερμανοί και επισκέπτες από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Παράλληλα, η Περιφέρεια δίνει έμφαση σε στοχευμένα ανοίγματα σε νέες αγορές, τόσο από την Ασία, όσο και από τα Βαλκάνια, μέσω συμμετοχών σε διεθνείς εκθέσεις.

Η Θεσσαλία στον χάρτη της κρουαζιέρας

Ένα από τα σημαντικότερα βήματα της χρονιάς ήταν το familiarizationtrip που διοργανώθηκε τον Σεπτέμβριο για στελέχη από 16 κορυφαίες εταιρείες κρουαζιέρας του κόσμου, με συμμετοχή στελεχών από το Μαϊάμι και την Ευρώπη.

«Τους δείξαμε νέες εμπειρίες, πέρα από τα Μετέωρα και το Πήλιο, τη Λίμνη Πλαστήρα, τα νησιά μας, τον Βόλο. Έφυγαν εντυπωσιασμένοι και ήδη το 2026 θα προσεγγίσουν τα λιμάνια μας 11 νέα κρουαζιερόπλοια», ανέφερε η κα Αδαμοπούλου.

Η ίδια προσέθεσε ότι οι εκπρόσωποι των εταιρειών ενθουσιάστηκαν με τη φυσική ομορφιά και τη γαστρονομία της περιοχής: «Μας είπαν ότι έχουν ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο, αλλά αυτό που θα θυμούνται από τη Θεσσαλία είναι οι γεύσεις και η φιλοξενία των ανθρώπων».

Το MasterPlan για τον εναλλακτικό τουρισμό

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας εκπονεί αυτή την περίοδο ένα στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισμού, με στόχο τη σύνδεση γνωστών και λιγότερο γνωστών προορισμών μέσω θεματικών διαδρομών.

«Η Θεσσαλία έχει τεράστια ποικιλομορφία, από τα νησιά των Σποράδων έως τα ποτάμια και τα βουνά των Τρικάλων. Θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο διαδρομών που θα ενώνει τη διαφορετικότητα της περιοχής, προσφέροντας εμπειρίες πεζοπορίας, ποδηλασίας, γαστρονομίας και πολιτισμού», εξηγεί η αντιπεριφερειάρχης.

Σύμφωνα με την ίδια, οι υποδομές θα αναπτυχθούν σταδιακά, με τη συνεργασία των δήμων και των φορέων τουρισμού, ώστε «να δημιουργηθεί ένα ενιαίο προϊόν που θα μπορεί να σταθεί στην παγκόσμια αγορά».

Ο τουρίστας του σήμερα ζητά εμπειρία, όχι απλώς προορισμό

Η κα Αδαμοπούλου επισημαίνει ότι οι ταξιδιώτες πλέον αναζητούν βιωματικές εμπειρίες: «Οι επισκέπτες θέλουν να ζυμώσουν ψωμί, να δουν πώς παράγεται το τσίπουρο, να μαγειρέψουν με τοπικά προϊόντα, να δοκιμάσουν τα κρασιά μας. Θέλουν να γνωρίσουν τον τόπο, όχι να τον δουν επιφανειακά».

Η Θεσσαλία, όπως λέει, διαθέτει τα πάντα για να καλύψει αυτή τη ζήτηση: αυθεντικά χωριά, ισχυρή τοπική παράδοση, αγροδιατροφικό πλούτο και ανθρώπους που κρατούν ζωντανά τα έθιμα.

Προοπτικές επενδύσεων και ανάπτυξης

Η Αντιπεριφερειάρχης δεν κρύβει ότι υπάρχει σημαντικό περιθώριο για νέες επενδύσεις, ιδιαίτερα σε υποδομές διαμονής και αναψυχής.

«Υπάρχουν ήδη πολύ αξιόλογες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, αλλά χρειάζονται και νέες επενδύσεις για να στηρίξουν την αυξημένη ζήτηση. Η Περιφέρεια ενθαρρύνει τους νέους επαγγελματίες να αξιοποιήσουν τα χρηματοδοτικά εργαλεία που ανοίγονται», ανέφερε.

«Να στρίψουμε το καράβι αλλιώς»

Η φράση αυτή της Νατάσας Αδαμοπούλου συνοψίζει τη φιλοσοφία της νέας τουριστικής πολιτικής: «Προσπαθούμε να γυρίσουμε το καράβι. Να οργανωθούμε και να βγούμε στην αγορά με μια νέα ταυτότητα. Η Θεσσαλία είναι ένας τόπος για να χαλαρώσεις, να βρεις τον εαυτό σου, να ζήσεις μέσα στη φύση».

Με τον Όλυμπο, τη Λίμνη Πλαστήρα, τα Άγραφα, το Πήλιο, τα Μετέωρα και τα νησιά των Σποράδων, η Θεσσαλία έχει όλα τα συστατικά για να γίνει ένας προορισμός 365 ημερών, που θα προσφέρει εμπειρίες, αυθεντικότητα και ποιότητα ζωής – τα στοιχεία που πλέον αναζητούν οι ταξιδιώτες του μέλλοντος.