Σ’ ένα αέναο ταξίδι αναζήτησης του τόπου που ανήκουμε, εκεί που ο χωροχρόνος προκαλεί τη μνήμη και αποκαλύπτει αρχέγονα μηνύματα για την ανθρώπινη φύση, μας ταξίδεψε μεταφορικά και κυριολεκτικά χθες το απόγευμα η Ισπανική ομάδα θεάτρου Residui Teatro στην πρωτότυπη, παράσταση δρόμου CROSSING (ΔΙΑΣΧΙΖΟΝΤΑΣ) στον λόφο φρουρίου.

Κοινό διαφορετικών ηλικιών, προσήλθε στο σημείο συνάντησης που είχε οριστεί από τους διοργανωτές, το Συνεργείο Μουσικού Θεάτρου και περπάτησε μαζί με τους ηθοποιούς-ταξιδιώτες διασχίζοντας με σύντομες στάσεις -κάτω από ένα δέντρο, ανάμεσα στις προτομές και τα μνημεία, δίπλα στις σκάλες του πάρκου- μία φανταστική διαδρομή που ξεδίπλωνε το βίωμα της αλλαγής, την αμηχανία του χρόνου, τη νοσταλγία του παλιού και τη φρίκη του βίαιου ξεριζωμού και του πολέμου με λόγια πολυγλωσσικά, σπαρακτικά ή ψιθυριστά και μελωδικές πολυφωνίες από τραγούδια της Μεσογείου.

Μία συγκινητική, αιθέρια αισθητική και καλλιτεχνική παρέμβαση στον αστικό δημόσιο χώρο που σηματοδότησε την έναρξη του 12ου Φεστιβάλ Παραστατικών Τεχνών στη Λάρισα και μας προϊδεάζει για το ενδιαφέρον πρόγραμμα που θα ακολουθήσει έως και τις 21 Σεπτεμβρίου 2025.

Συγκεκριμένα για την επόμενη εβδομάδα προγραμματίζονται έξι παραστάσεις χορού και θεάτρου, εργαστήριο πηλού, προβολές ταινιών μικρού μήκους με διεθνείς συμμετοχές και η συνάντηση ομάδων και θιάσων Παραστατικών Τεχνών της Περιφέρειας.

Παράλληλα, την Πέμπτη 11/9 ξεκινά το θεατρικό residency με την ηθοποιό Αλεξάνδρα Καζάζου που θα ολοκληρωθεί και θα παρουσιάσει τα καλλιτεχνικά του αποτελέσματά την Τετάρτη στις 17 Σεπτεμβρίου στο ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ, χώρος πολιτισμού. Αναλυτικές πληροφορίες για την κάθε εκδήλωση και τους συντελεστές των παραστάσεων του Φεστιβάλ θα βρείτε στο mpart.gr