Ασφυκτικά γέμισε το βράδυ της Δευτέρας 25 Αυγούστου η όμορφη «Αυλή του Μύλου» όπου η Περιφέρεια Θεσσαλίας παρουσίασε την εξαιρετική θεατρική παράσταση τα τετράδια της Ανζέλ Κουρτιάν» σε συνεργασία με το Θεσσαλικό Θέατρο.

Άνθρωποι κάθε ηλικίας συγκινημένοι παρακολούθησαν την πραγματική ιστορία της Ανζέλ Κουρτιάν όπως δραματοποιήθηκε από τη Χριστίνα Αλεξανιάν που ερμήνευσε συγκλονιστικά την ομώνυμη ηρωίδα αλλά και άλλα σημαντικά πρόσωπα της ζωής της όπως τη μητέρα της και τις αδελφές της.

Η ιστορία ξεκινάει από το 1915 και τη γενοκτονία των Αρμενίων που ακολούθησαν παράλληλη πορεία με αυτή του ξεριζωμού του Μικρασιατικού Ελληνισμού.

Την παράσταση παρακολούθησαν μεταξύ άλλων ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Κουρέτας, τον ευχαρίστησε και προσωπικά η Χριστίνα Αλεξανιάν, οι Αντιπεριφεριάρχες Μαρία Γαλλιού, Δημήτρης Τσέτσιλας και Χρήστος Γκουρομπίνος καθώς και ο Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος του Θεσσαλικού Θεάτρου Φώτης Τζατζάκης.

Η Ανζέλ Κουρτιάν αφηγείται το οδοιπορικό του διωγμού της οικογένειάς της και ολόκληρου του έθνους της.

Η μάνα-μοδίστρα. Οι δυο της αδελφές.

Τα πρώτα ευτυχισμένα χρόνια.

Και ύστερα βιώνουν τις συνέπειες της διαταγής εξολόθρευσης των Αρμενίων.

Γίνονται αυτόπτες μάρτυρες της Μικρασιατικής Καταστροφής.

Ένα οδοιπορικό από την Προύσα ως τη Σμύρνη…

Και από εκεί στην Κρήτη και την Κοκκινιά.

Ο πόλεμος και η προσφυγιά καταγράφονται μέσα από τα μάτια ενός παιδιού, της μικρής Ανζέλ.

Με τον φόβο και τον θάνατο…

Με τα γέλια και τις χαρές…

Με τις μουσικές και τα τραγούδια που σημάδεψαν τη ζωή της.