Το Φεστιβάλ Λιμνών και Ποταμών ολοκληρώθηκε για το 2025 με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο το βράδυ της Κυριακής 24 Αυγούστου, με τη συναυλία του υπέροχου Αλκίνοου Ιωαννίδη και της μπάντας του, στο Θέατρο Κτιμένης, στη Λίμνη Σμοκόβου με τη συνεργασία του Δήμου Σοφάδων. Οι χιλιάδες θεατές που το παρακολούθησαν μοιράστηκαν το πάθος, τη δεξιοτεχνία και τον ηλεκτρισμό της σκηνής και των μουσικών.

Μαζί τους ο Αντιπεριφερειάρχης Καρδίτσας Κώστας Τέλιος, η Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Νατάσα Αδαμοπούλου, ο Βουλευτής Καρδίτσας Γιώργος Κωτσός, ο Δήμαρχος Σοφάδων Δημοσθένης Κατσής κ.α

Ο Αλκίνοος Ιωαννίδης είναι μια από τις πιο ξεχωριστές περιπτώσεις στο χώρο της μουσικής και ήρθε στη Θεσσαλία με μια ομάδα σπουδαίων μουσικών που ξεσήκωσαν τους χιλιάδες θεατές που κατέκλυσαν το Θέατρο της Κτιμένης.

Πέρασαν ήδη πέντε χρόνια από την επανένωση της ιστορικής μπάντας του Αλκίνοου Ιωαννίδη η οποία αποτέλεσε ένα μεγάλο καλλιτεχνικό γεγονός. Είκοσι πέντε χρόνια μετά τις πρώτες τους κοινές εμφανίσεις και της ηχογράφησης του livealbum ΕΚΤΟΣ ΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΥ, οι σπουδαίοι μουσικοί συνέχισαν και αυτό το καλοκαίρι τις εμφανίσεις τους και παρουσίασαν ένα πρόγραμμα γεμάτο δημιουργικότητα, συγκίνηση και ενέργεια. Ένα πρόγραμμα γεμάτο από αγαπημένα τραγούδια, απρόσμενες διασκευές, αυτοσχεδιασμό και επικοινωνία.

Μια ηλεκτρική γιορτή μέσα στα δύσκολα της εποχής μας, μια ολοζώντανη επιβεβαίωση της σχέσης μεταξύ των μουσικών και του κοινού, μια πολύτιμη μοιρασιά ψυχής που όλοι χρειαζόμαστε.

Η είσοδος ήταν ελεύθερη, όπως άλλωστε και σε όλες τις συναυλίες που διοργανώνει η Περιφέρεια Θεσσαλίας.