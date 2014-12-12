Τις δυνάμεις τους ενώνουν για καλό σκοπό ο Δήμος Λαρισαίων, ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Λάρισας, το βιβλιοπωλείο «Άνεμος», με την υποστήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας και “όχημα” το βιβλίο του δημοσιογράφου, Κώστα Γκιάστα, ««Ρεπορτάζ του Κάμπου – 99 Αληθινές ιστορίες από τη Λάρισα».

Το βιβλίο θα παρουσιαστεί σε εκδήλωση την επόμενη Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου 2025, στις 19:00, στο Δημοτικό Ωδείο Λάρισας, ενώ όλα τα έσοδα από τις πωλήσεις θα διατεθούν στον Σύλλογο Καρκινοπαθών Λάρισας, ενισχύοντας το πολύτιμο έργο του.

Με αφορμή αυτή τη “σύμπραξη” ο Δήμαρχος Λαρισαίων, κ.Θανάσης Μαμάκος υποδέχθηκε στο Δημαρχείο τον δημοσιογράφο, συγγραφέα του βιβλίου, κ.Κώστα Γκιάστα, υπογραμμίζοντας την ιδιαίτερη αξία της πρωτοβουλίας και τη σημασία της στήριξης όλης της κοινωνίας στο έργο του Συλλόγου Καρκινοπαθών Λάρισας.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης

Καλωσόρισμα και χαιρετισμοί

Μουσικό ρεσιτάλ (διάρκειας 12’) με τον Διευθυντή του Δημοτικού Ωδείου Λάρισας, Χρήστο Λενούτσο στο πιάνο και τον Απόστολο Μητρά στο βιολί. Θα παρουσιαστούν:

- Jules Massenet – Méditation (Από την όπερα Thaïs - ένας ύμνος στην ελπίδα και την εσωτερική μεταμόρφωση)

- Lili Boulanger – Nocturne (Ένα έργο που αγγίζει με λεπτότητα τις πιο ευαίσθητες χορδές της ψυχής)

- Sergei Rachmaninoff – Vocalise, Op. 34 No. 14 (Μια σύνθεση που εκφράζει, χωρίς λόγια, αυτό που συχνά δεν μπορεί να ειπωθεί: τον πόνο, την επιμονή, την ανάγκη για παρηγοριά και ομορφιά).

Ομιλητές

Αθανάσιος Μαμάκος , Δήμαρχος Λαρισαίων

, Δήμαρχος Λαρισαίων Νίκος Παπαθεοδώρου , Γιατρός – Ιστορικός Ερευνητής

, Γιατρός – Ιστορικός Ερευνητής Ιωάννα Καραβάνα, Πρόεδρος Συλλόγου Καρκινοπαθών Λάρισας

Συντονίζει η δημοσιογράφος Χαρίκλεια Βλαχάκη.

Με το πέρας της παρουσίασης, η βραδιά θα συνεχιστεί με ένα ποτήρι κρασί και συζήτηση, δίνοντας την ευκαιρία σε συγγραφέα, ομιλητές και κοινό να μοιραστούν σκέψεις και εμπειρίες.

Το βιβλίο

Το βιβλίο περιλαμβάνει ιστορίες ανθρώπινες και ιδιαίτερες, με πρωταγωνιστές πρόσωπα της διπλανής πόρτας που όμως έχουν κάτι να διηγηθούν - από έναν μικρό άθλο έως μια απίθανη περιπέτεια. Στα «Ρεπορτάζ του Κάμπου – 99 Αληθινές ιστορίες από τη Λάρισα» ο δημοσιογράφος Κώστας Γκιάστας, μέσα από ρεπορτάζ 20 ετών, κυρίως για την εφημερίδα «Ελευθερία», καταγράφει καταστάσεις γεμάτες πολιτική, πολιτισμό, ποδόσφαιρο, ταξίδια και «λούμπεν» χαρακτήρες, παρουσιάζοντας και αναδεικνύοντας μια άλλη Λάρισα, λιγάκι διαφορετική…

Για το τελικό αποτέλεσμα χρειάστηκε να συνεργαστούν πολλοί:

Ο σχεδιασμός του εξωφύλλου, η εικονογράφηση των ιστοριών και η σελιδοποίηση έγιναν αφιλοκερδώς από τον Βασίλη Ευθυμιάκο – Grafix Design Studio.

Η επιμέλεια και η διόρθωση των κειμένων έγινε από την Ελίνα Μαϊμάρη,

Την έκδοση προλογίζει ο δημοσιογράφος, Θανάσης Αραμπατζής.

Την εκτύπωση ανέλαβε - ως χορηγός, ο επιχειρηματίας Βαγγέλης Γκάγκος (Gagos Industry).

Σύμβουλος έκδοσης είναι η δημοσιογράφος, Χαρίκλεια Βλαχάκη.

Πρόκειται για την πρώτη εκδοτική απόπειρα του “Βιβλιοχαρτοπωλείου Άνεμος”