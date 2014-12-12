Silver Alert για έναν 29χρονο που αγνοείται από 19 Σεπτεμβρίου 2025 στη Λάρισα εκδόθηκε από τη "Γραμμή Ζωής".

H ανακοίνωση:

"Ο Μιχαήλ Αλεξανδρής, 29 ετών, εξαφανίστηκε στην περιοχή του Γ.Π.Ν Λάρισας, το βράδυ της 19/09/25.



Έχει ξυρισμένο κεφάλι, γαλανά μάτια, ύψος 1,92μ και είναι αδύνατος.



Κρατάει μαύρο αθλητικό σακίδιο μάρκας «ΝΙΚΕ» με λευκά γράμματα, στο οποίο υπάρχουν τα προσωπικά του αντικείμενα.



Η ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ, ειδοποιήθηκε από τους οικείους του το πρωί της 22/09/2025 και μετά τη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ενεργοποιεί τον Κοινωνικό Συναγερμό SILVER ALERT, για την κινητοποίηση όλων για την ανεύρεσή του.



Η ζωή του, πιθανόν να βρίσκεται σε κίνδυνο.



Εάν γνωρίζετε κάτι επικοινωνήστε με την υπηρεσία Silver Alert, όλο το 24ωρο, στην Εθνική Γραμμή SOS 1065."