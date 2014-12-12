Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας εξιχνιάστηκε περίπτωση κλοπής ποδηλάτου και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος δύο ατόμων (άνδρα και γυναίκας).

Ειδικότερα, όπως προέκυψε, τις μεταμεσονύχτιες ώρες της 15-09-2025, οι δράστες αφαίρεσαν σταθμευμένο σε σημείο της πόλης ποδήλατο, ιδιοκτησίας άλλου άνδρα.

Το αφαιρεθέν ποδήλατο εντοπίστηκε απογευματινές ώρες χθες (18-09-2025) έξω από την οικία του δράστη, κατασχέθηκε και αποδόθηκε στον νόμιμο δικαιούχο του.