Τον εμπλουτισμό του τεχνολογικού εξοπλισμού της Ορθοπαιδικής Κλινικής του Π.Γ.Ν. Λάρισας έρχεται να ενισχύσει η Περιφέρεια Θεσσαλίας με την απόφασή της για την προμήθεια δύο φορητών ψηφιακών ακτινοσκοπικών μηχανημάτων (C-ARM) με σκοπό την κάλυψη αναγκών της Κλινικής. Πρόκειται για δυο σημαντικά εργαλεία που θα ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα της Ορθοπαιδικής.

Το ένα είναι νέας γενιάς φορητό 3D ακτινοσκοπικό μηχάνημα (C-ARM), κατάλληλο για νοσοκομειακή χρήση. Τα βασικά του χαρακτηριστικά είναι:

- η με χαμηλή επιβάρυνση ακτινοβολίας για τον ασθενή,

- δυνατότητες αποθήκευσης και επεξεργασίας των ακτινοσκοπικών εικόνων,

- διασύνδεση και δυνατότητα 3D ανασύστασης των εικόνων που προσφέρει τα πλεονεκτήματα αξονικής τομογραφίας και τρισδιάστατης

απεικόνισης διεγχειρητικά και σε πραγματικό χρόνο.

Το δεύτερο μηχάνημα είναι ένα φορητό ακτινοσκοπικό μηχάνημα mini C-ARM για χρήση σε χειρουργική άνω και κάτω άκρων. Τα βασικά του χαρακτηριστικά είναι:

- οι μικρές διαστάσεις του,

- ο εύκολος χειρισμός και η μετακίνησή του και

- η χαμηλή ακτινοβολίας για την προστασία ασθενούς και χειρουργού.

Η συνολική αξία του παραπάνω εξοπλισμού ανέρχεται σε 383.000 ευρώ.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr