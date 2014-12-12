Εξοπλισμός αξίας 383.000 ευρώ στην Ορθοπαιδική με χρηματοδότηση της Περιφέρειας
Ειδήσεις | 07 Οκτ 2025, 08:39
Τον εμπλουτισμό του τεχνολογικού εξοπλισμού της Ορθοπαιδικής Κλινικής του Π.Γ.Ν. Λάρισας έρχεται να ενισχύσει η Περιφέρεια Θεσσαλίας με την απόφασή της για την προμήθεια δύο φορητών ψηφιακών ακτινοσκοπικών μηχανημάτων (C-ARM) με σκοπό την κάλυψη αναγκών της Κλινικής. Πρόκειται για δυο σημαντικά εργαλεία που θα ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα της Ορθοπαιδικής.
Το ένα είναι νέας γενιάς φορητό 3D ακτινοσκοπικό μηχάνημα (C-ARM), κατάλληλο για νοσοκομειακή χρήση. Τα βασικά του χαρακτηριστικά είναι:
- η με χαμηλή επιβάρυνση ακτινοβολίας για τον ασθενή,
- δυνατότητες αποθήκευσης και επεξεργασίας των ακτινοσκοπικών εικόνων,
- διασύνδεση και δυνατότητα 3D ανασύστασης των εικόνων που προσφέρει τα πλεονεκτήματα αξονικής τομογραφίας και τρισδιάστατης
απεικόνισης διεγχειρητικά και σε πραγματικό χρόνο.
Το δεύτερο μηχάνημα είναι ένα φορητό ακτινοσκοπικό μηχάνημα mini C-ARM για χρήση σε χειρουργική άνω και κάτω άκρων. Τα βασικά του χαρακτηριστικά είναι:
- οι μικρές διαστάσεις του,
- ο εύκολος χειρισμός και η μετακίνησή του και
- η χαμηλή ακτινοβολίας για την προστασία ασθενούς και χειρουργού.
Η συνολική αξία του παραπάνω εξοπλισμού ανέρχεται σε 383.000 ευρώ.
Γ.Δ. kosmoslarissa.gr